الشيبي أساسي مع منتخب المغرب أمام زامبيا

يتواجد محمد الشيبي ظهير أيمن فريق بيراميدز في التشكيل الأساسي لمنتخب المغرب أمام نظيره الزامبي.

وتأهل المنتخب المغربي رسميا إلى نهائيات كأس العالم 2026 عقب فوزه على ضيفه منتخب النيجر 5-صفر في الجولة السابعة من مواجهات المجموعة الخامسة ضمن التصفيات الإفريقية المؤهلة للمونديال.

وحصل عدد من اللاعبين الأساسيين على راحة من مواجهة زامبيا بعد حسم التأهل إلى كأس العالم على رأسهم أشرف حكيمي ونايف أكرد وأيوب الكعبي وبراهيم دياز وإسماعيل صيباري.

بينما يتواجد ياسين بونو وسفيان أمرابط وإلياس بن صغير وجواد الياميق ويوسف النصيري وحمزة إكمان وبلال الخنوس في التشكيل الأساسي رفقة محمد الشيبي.

ويحتل المنتخب المغربي، الذي حجز أول بطاقة إفريقية إلى المونديال، صدارة المجموعة الخامسة بـ18 نقطة.

وبعد فوز منتخب أسود الأطلس على النيجر وتعثر منتخب تنزانيا أمام مضيفه منتخب الكونغو (1-1)، ضمن المنتخب المغربي المشاركة الثالثة توالياً في المونديال والسابعة في تاريخه.

ويلعب محمد الشيبي مباراته التاسعة دوليا رفقة منتخب المغرب.

ونجح ظهير بيراميدز في تسجيل هدف وصناعة اثنين آخرين خلال أربع مشاركات خاضهم مع الفريق في كأس العرب.

