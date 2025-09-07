3 غرز في وجه هالاند بعد ارتطامه بباب حافلة منتخب النرويج
الأحد، 07 سبتمبر 2025 - 17:19
كتب : FilGoal
أصيب النرويجي إرلينج هالاند مهاجم مانشستر سيتي في وجهه خلال تواجده مع منتخب بلاده في فترة التوقف الدولي الحالية.
ويستعد منتخب النرويج لمواجهة مولدوفا في الجولة السادسة من تصفيات كأس العالم 2026 يوم الثلاثاء.
ونشر هالاند صورته عبر حسابه الشخصي على سناب شات وأوضح أنه ارتطم بباب حافلة منتخب النرويج واضطر لتقطيب وجهه بـ3 غرز.
ومن المرجح ألا يغيب هالاند عن لقاء مودوفا بسبب هذه الإصابة.
وقاد مهاجم سيتي منتخب بلاده للفوز وديا على فنلندا يوم الخميس الماضي.
وسجل هالاند هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 17 من ركلة جزاء.
ووصل مهاجم بوروسيا دورتموند السابق لهدفه الدولي رقم 43 خلال 44 مباراة فقط.
