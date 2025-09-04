مصدر من اتحاد الكرة لـ في الجول: وافقنا على انضمام عيسى لـ الأهلي لمدة شهر

كشف مصدر من اتحاد الكرة الموافقة على انضمام عبد الرحمن عيسى مخطط أحمال منتخب الناشئين إلى الأهلي.

وأعلن الأهلي أمس الأربعاء انضمام عيسى لجهازه الفني المؤقت بقيادة عماد النحاس. (طالع التفاصيل)

وقال مصدر من اتحاد الكرة لـ FilGoal.com: "وافقنا على انضمام عبد الرحيم عيسى مخطط أحمال منتخب الناشئين إلى الأهلي لمدة شهر بعد نهاية كأس الخليج للشباب".

وانتهى مشوار منتخب مصر تحت 17 عاما في بطولة كأس الخليج تحت 20 عاما بتحقيق فوز وحيد من 3 مباريات في مرحلة المجموعات استعدادا للمشاركة في كأس العالم للناشئين شهر نوفمبر المقبل في قطر.

ويأتي ذلك أيضا بعد موافقة اتحاد الكرة على انضمام أمير عبد الحميد مدرب حراس منتخب 2009 بشكل مؤقت للأهلي. (طالع التفاصيل)

وجاء تشكيل الجهاز الفني المؤقت بالكامل كالآتي:

عماد النحاس - قائم بأعمال المدير الفني

عادل مصطفى - مدرب عام

محمد نجيب - مدرب مساعد

عبد الرحمن عيسى - مدرب الأحمال

أمير عبد الحميد - مدرب حراس مرمى

وليد صلاح الدين - مدير الكرة

ويتواجد عماد النحاس بمنصب المدير الفني لفريق الأهلي بشكل مؤقت لحين التعاقد مع مدير فني أجنبي يقود الفريق الأحمر خلفا للإسباني خوسيه ريبيرو.

يتوقف الدوري المصري في الوقت الحالي وسيعود الأهلي للعب يوم 14 سبتمبر الجاري.

وأعلن الأهلي إقالة مدربه الإسباني خوسيه ريبيرو من تدريب الفريق.

وألحق بيراميدز الهزيمة الأولى بالأهلي في الدوري المصري هذا الموسم، وفاز عليه بهدفين دون رد في الجولة الخامسة، خلال المباراة التي أقيمت على ملعب السلام.

وتلقى الأهلي هزيمته الأولى في الدوري من أصل 4 مباريات، ليتوقف رصيده عند 5 نقاط ويتراجع للمركز الـ12 بجدول الترتيب.

وقاد ريبيرو الأهلي في 7 مباريات بين الدوري وكأس العالم للأندية، فاز في واحدة فقط، وخسر مرتين، وتعادل 4 مرات.