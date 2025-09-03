مصدر من اتحاد الكرة لـ في الجول: أمير عبد الحميد استأذن للتواجد بجهاز النحاس مع الأهلي

الأربعاء، 03 سبتمبر 2025 - 00:43

كتب : محمد جمال

أمير عبد الحميد - الإنتاج الحربي

يقترب أمير عبد الحميد مدرب حراس منتخب مصر مواليد 2009 تحت قيادة حسين عبد اللطيف من التواجد بالجهاز الفني المؤقت للأهلي بقيادة عماد النحاس.

وأعلن الأهلي تعيين عماد النحاس قائم بأعمال المدير الفني خلال الفترة الانتقالية الحالية.

وكشف مصدر باتحاد الكرة لـ FilGoal.com: "أمير عبد الحميد مدرب حراس منتخب مصر مواليد 2009 تقدم بطلب لاتحاد الكرة من أجل التواجد في الجهاز الفني للأهلي بقيادة عماد النحاس".

وأوضح "تمت الموافقة على طلب أمير عبد الحميد لمدة شهر بسبب عدم وجود أي ارتباط للمنتخب".

ويتواجد عماد النحاس بمنصب المدير الفني لفريق الأهلي بشكل مؤقت لحين التعاقد مع مدير فني أجنبي يقود الفريق الأحمر خلفا للإسباني خوسيه ريبيرو.

يتوقف الدوري المصري في الوقت الحالي وسيعود الأهلي للعب يوم 14 سبتمبر الجاري.

وأعلن الأهلي إقالة مدربه الإسباني خوسيه ريبيرو من تدريب الفريق.

وألحق بيراميدز الهزيمة الأولى بالأهلي في الدوري المصري هذا الموسم، وفاز عليه بهدفين دون رد في الجولة الخامسة، خلال المباراة التي أقيمت على ملعب السلام.

وتلقى الأهلي هزيمته الأولى في الدوري من أصل 4 مباريات، ليتوقف رصيده عند 5 نقاط ويتراجع للمركز الـ12 بجدول الترتيب.

وقاد ريبيرو الأهلي في 7 مباريات بين الدوري وكأس العالم للأندية، فاز في واحدة فقط، وخسر مرتين، وتعادل 4 مرات.

