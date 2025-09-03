الأهلي يعلن التشكيل الكامل للجهاز الفني المؤقت بقيادة النحاس

أعلن النادي الأهلي تشكيل الجهاز الفني المؤقت بالكامل تحت قيادة عماد النحاس.

وكان الأهلي قد أعلن أمس الثلاثاء عن تعيين عماد النحاس في منصب القائم بأعمال المدير الفني بشكل مؤقت.

وذلك لحين التعاقد مع مدير فني أجنبي.

وكان FilGoal.com قد انفرد بتعيين أمير عبد الحميد في منصب مدرب حراس المرمى. (مزيد من التفاصيل)

وجاء تشكيل الجهاز الفني المؤقت بالكامل كالآتي:

عماد النحاس - قائم بأعمال المدير الفني

عادل مصطفى - مدرب عام

محمد نجيب - مدرب مساعد

عبد الرحمن عيسى - مدرب الأحمال

أمير عبد الحميد - مدرب حراس مرمى

وليد صلاح الدين - مدير الكرة

وألحق بيراميدز الهزيمة الأولى بالأهلي في الدوري المصري هذا الموسم، وفاز عليه بهدفين دون رد في الجولة الخامسة، خلال المباراة التي أقيمت على ملعب السلام.

وتلقى الأهلي هزيمته الأولى في الدوري من أصل 4 مباريات، ليتوقف رصيده عند 5 نقاط ويتراجع للمركز الـ12 بجدول الترتيب.

وقاد ريبيرو الأهلي في 7 مباريات بين الدوري وكأس العالم للأندية، فاز في واحدة فقط، وخسر مرتين، وتعادل 4 مرات.

واستمر مع الفريق الأحمر لمدة 94 يوما.

وسجل الأهلي مع ريبيرو 10 أهداف، بينما تلقى الفريق 11 هدفا.