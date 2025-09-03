الأهلي يعلن التشكيل الكامل للجهاز الفني المؤقت بقيادة النحاس

الأربعاء، 03 سبتمبر 2025 - 21:03

كتب : أحمد الخولي

الأهلي - حرس الحدود - عماد النحاس

أعلن النادي الأهلي تشكيل الجهاز الفني المؤقت بالكامل تحت قيادة عماد النحاس.

وكان الأهلي قد أعلن أمس الثلاثاء عن تعيين عماد النحاس في منصب القائم بأعمال المدير الفني بشكل مؤقت.

وذلك لحين التعاقد مع مدير فني أجنبي.

أخبار متعلقة:
تقرير: يايسله يجدد تعاقده مع أهلي جدة لمدة موسمين في الجول يكشف التشكيل الكامل للجهاز الفني المؤقت في الأهلي تمهيدا للانضمام إلى الأهلي.. زد يعلن رحيل عادل مصطفى مصدر من اتحاد الكرة لـ في الجول: أمير عبد الحميد استأذن للتواجد بجهاز النحاس مع الأهلي

وكان FilGoal.com قد انفرد بتعيين أمير عبد الحميد في منصب مدرب حراس المرمى. (مزيد من التفاصيل)

وجاء تشكيل الجهاز الفني المؤقت بالكامل كالآتي:

عماد النحاس - قائم بأعمال المدير الفني

عادل مصطفى - مدرب عام

محمد نجيب - مدرب مساعد

عبد الرحمن عيسى - مدرب الأحمال

أمير عبد الحميد - مدرب حراس مرمى

وليد صلاح الدين - مدير الكرة

وألحق بيراميدز الهزيمة الأولى بالأهلي في الدوري المصري هذا الموسم، وفاز عليه بهدفين دون رد في الجولة الخامسة، خلال المباراة التي أقيمت على ملعب السلام.

وتلقى الأهلي هزيمته الأولى في الدوري من أصل 4 مباريات، ليتوقف رصيده عند 5 نقاط ويتراجع للمركز الـ12 بجدول الترتيب.

وقاد ريبيرو الأهلي في 7 مباريات بين الدوري وكأس العالم للأندية، فاز في واحدة فقط، وخسر مرتين، وتعادل 4 مرات.

واستمر مع الفريق الأحمر لمدة 94 يوما.

وسجل الأهلي مع ريبيرو 10 أهداف، بينما تلقى الفريق 11 هدفا.

الأهلي عماد النحاس عادل مصطفى
نرشح لكم
خبر في الجول - اتحاد الكرة يتخذ خطوات لقيد أوشينج مع الزمالك خبر في الجول - الزمالك ينتظر موقف اتحاد الكرة من قيد بارون أوشينج النحاس: ندرس خوض مباراة ودية بفترة التوقف الدولي.. ومنتخب المغرب طمأننا على إصابة داري في الجول يكشف حقيقة استبعاد معالي من حسابات فيريرا تقرير مغربي: الركراكي طلب تقريرا دقيقا بشأن حالة داري الطبية خبر في الجول - المصري يظهر بزيه الجديد أمام الزمالك أبو ريدة: ندعم المنتخبات الوطنية لتحقيق حلم جماهير الكرة المصرية في الجول يكشف التشكيل الكامل للجهاز الفني المؤقت في الأهلي
أخر الأخبار
تقرير تركي: بشكتاش في مفاوضات متقدمة مع ماني 2 دقيقة | سعودي في الجول
مدرب إثيوبيا: تنتظرنا مهمة صعبة أمام منتخب مصر.. وتحسنا في هذه النقاط 3 دقيقة | الكرة المصرية
خبر في الجول - اتحاد الكرة يتخذ خطوات لقيد أوشينج مع الزمالك 19 دقيقة | الدوري المصري
خبر في الجول - الزمالك ينتظر موقف اتحاد الكرة من قيد بارون أوشينج 44 دقيقة | الدوري المصري
النحاس: ندرس خوض مباراة ودية بفترة التوقف الدولي.. ومنتخب المغرب طمأننا على إصابة داري 55 دقيقة | الدوري المصري
أعلنوا من القاهرة.. الصربي داركو نوفيتش مدربا للمريخ السوداني خلفا لشوقي غريب ساعة | الوطن العربي
استدعاء لاعب سيراميكا بمنتخب مصر الثاني بسبب إصابة كريم فؤاد ساعة | الكرة المصرية
جيوكيريس وإيزي على رأس قائمة أرسنال في أبطال أوروبا.. وغياب جيسوس ساعة | الكرة الأوروبية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 خبر في الجول – اجتماع طارئ في الأهلي لبحث مصير ريبيرو.. والقرار الأقرب 2 قائمة منتخب مصر – انضمام الجزار لأول مرة.. ظهور مروان وغياب إمام عاشور أمام إثيوبيا وبوركينا 3 "ظهور علي ماهر ورحيل ريبيرو".. في الجول يكشف تفاصيل اجتماع لجنة التخطيط بـ الأهلي 4 في الجول يكشف كيف يفكر الأهلي في ملف المدرب بعد رحيل ريبيرو
/articles/512706/الأهلي-يعلن-التشكيل-الكامل-للجهاز-الفني-المؤقت-بقيادة-النحاس