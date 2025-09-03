محرز: هدفنا الوصول لنهائي إفريقيا لكن المغرب المرشح الأول.. والجيل الحالي مغرور

أعرب رياض محرز قائد منتخب الجزائر عن تحديد هدف الفريق بالوصول إلى نهائي أمم إفريقيا المقبلة رغم إخفاق آخر نسختين.

ويقع منتخب الجزائر في المجموعة الخامسة ببطولة أمم إفريقيا المقرر إقامتها بالمغرب رفقة منتخبات السودان وبوركينا فاسو وغينيا الإستوائية.

وقال رياض محرز في تصريحات لقناة كانال+: "هدف منتخب الجزائر واضح في بطولة أمم إفريقيا المقبلة وهو الوصول إلى النهائي".

وتابع "المغرب هو المرشح الأول للقب البطولة المقبلة من أمم إفريقيا لأنها على أرضه، ولذلك هم من تحت الضغط بينما نحن لا نريد أن نكون مرشحين ونفضل البقاء كذلك والعمل في صمت".

وبسؤاله عن رأيه في مزدوجي الجنسية أجاب |يجب أن يكون الاختيار عن قناعة وليس لمصلحة".

وشدد "إذا كنت تشعر أنك جزائري انضم إلينا ودافع عن المنتخب، وأفضل أن يتخذ اللاعب قراره عن بداية مسيرته الاحترافية".

وأوضح محرز "نحن أثبتنا أن اللعب لمنتخب إفريقي لا يعني أنك لن تلعب مع ناد كبير".

واختتم تصريحاته "هناك اختلاف في العقلية بين جيلنا والجيل الحالي، انضممنا للمنتخب بتواضع واحترام للقدامى أما الجيل الحالي فينتابه بعض الغرور، ربما يكون ذلك الغرور إيجابيا إذا تم توجيهه بشكل صحيح".

ويستهل منتخب الجزائر مشواره في أمم إفريقيا بمواجهة منتخب السودان ثم يواجه بوركينا فاسو وأخيرا يلعب ضد غينيا الإستوائية.