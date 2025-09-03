محرز: هدفنا الوصول لنهائي إفريقيا لكن المغرب المرشح الأول.. والجيل الحالي مغرور

الأربعاء، 03 سبتمبر 2025 - 18:54

كتب : FilGoal

رياض محرز - الجزائر

أعرب رياض محرز قائد منتخب الجزائر عن تحديد هدف الفريق بالوصول إلى نهائي أمم إفريقيا المقبلة رغم إخفاق آخر نسختين.

رياض محرز

النادي : الأهلي

الجزائر

ويقع منتخب الجزائر في المجموعة الخامسة ببطولة أمم إفريقيا المقرر إقامتها بالمغرب رفقة منتخبات السودان وبوركينا فاسو وغينيا الإستوائية.

وقال رياض محرز في تصريحات لقناة كانال+: "هدف منتخب الجزائر واضح في بطولة أمم إفريقيا المقبلة وهو الوصول إلى النهائي".

أخبار متعلقة:
مدرب الجزائر يوضح سبب ضم آيت نوري رغم الإصابة إعفاء آيت نوري من معسكر منتخب الجزائر قائمة الجزائر - تواجد آيت نوري لمواجهتي بوتسوانا وغينيا رغم الإصابة تقرير: انتقال موهبة الجزائر إلى بنفيكا يتوقف على التأهل لدوري الأبطال

وتابع "المغرب هو المرشح الأول للقب البطولة المقبلة من أمم إفريقيا لأنها على أرضه، ولذلك هم من تحت الضغط بينما نحن لا نريد أن نكون مرشحين ونفضل البقاء كذلك والعمل في صمت".

وبسؤاله عن رأيه في مزدوجي الجنسية أجاب |يجب أن يكون الاختيار عن قناعة وليس لمصلحة".

وشدد "إذا كنت تشعر أنك جزائري انضم إلينا ودافع عن المنتخب، وأفضل أن يتخذ اللاعب قراره عن بداية مسيرته الاحترافية".

وأوضح محرز "نحن أثبتنا أن اللعب لمنتخب إفريقي لا يعني أنك لن تلعب مع ناد كبير".

واختتم تصريحاته "هناك اختلاف في العقلية بين جيلنا والجيل الحالي، انضممنا للمنتخب بتواضع واحترام للقدامى أما الجيل الحالي فينتابه بعض الغرور، ربما يكون ذلك الغرور إيجابيا إذا تم توجيهه بشكل صحيح".

ويستهل منتخب الجزائر مشواره في أمم إفريقيا بمواجهة منتخب السودان ثم يواجه بوركينا فاسو وأخيرا يلعب ضد غينيا الإستوائية.

رياض محرز الجزائر أمم إفريقيا
نرشح لكم
أعلنوا من القاهرة.. الصربي داركو نوفيتش مدربا للمريخ السوداني خلفا لشوقي غريب تصفيات كأس العالم - بوانجا يتفوق على صلاح ويقود الجابون للصدارة قبل القمة ضد كوت ديفوار تقرير مغربي: الركراكي طلب تقريرا دقيقا بشأن حالة داري الطبية اكتمال صفوف منتخب المغرب بعد انضمام أشرف داري النابي لـ في الجول: تمنيت ضم زيزو من الزمالك.. وريبيرو احتاج للوقت ولكن إعفاء آيت نوري من معسكر منتخب الجزائر باملاك تيسيما يعتزل التحكيم مدرب تونس: تواصلنا مع هيثم حسن وأخبرنا أنه يقترب من تمثيل مصر
أخر الأخبار
سكالوني: الأخيرة لميسي في الأرجنتين؟ سنخوض مباراة خاصة وعاطفية ونأمل أن يستمتع الكل 2 ساعة | أمريكا
تجربة جديدة ومختلفة.. كورت زوما إلى كلوج الروماني 3 ساعة | الكرة الأوروبية
قبل مواجهة إثيوبيا.. منتخب مصر يواصل تدريباته على استاد القاهرة 3 ساعة | منتخب مصر
منتخب السعودية مهدد بغياب ثنائي جديد أمام مقدونيا 3 ساعة | سعودي في الجول
تقرير تركي: بشكتاش في مفاوضات متقدمة مع ماني 4 ساعة | سعودي في الجول
مدرب إثيوبيا: تنتظرنا مهمة صعبة أمام منتخب مصر.. وتحسنا في هذه النقاط 4 ساعة | الكرة المصرية
خبر في الجول - اتحاد الكرة يتخذ خطوات لقيد أوشينج مع الزمالك 4 ساعة | الدوري المصري
خبر في الجول - الزمالك ينتظر موقف اتحاد الكرة من قيد بارون أوشينج 5 ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 خبر في الجول – اجتماع طارئ في الأهلي لبحث مصير ريبيرو.. والقرار الأقرب 2 قائمة منتخب مصر – انضمام الجزار لأول مرة.. ظهور مروان وغياب إمام عاشور أمام إثيوبيا وبوركينا 3 "ظهور علي ماهر ورحيل ريبيرو".. في الجول يكشف تفاصيل اجتماع لجنة التخطيط بـ الأهلي 4 في الجول يكشف كيف يفكر الأهلي في ملف المدرب بعد رحيل ريبيرو
/articles/512697/محرز-هدفنا-الوصول-لنهائي-إفريقيا-لكن-المغرب-المرشح-الأول-والجيل-الحالي-مغرور