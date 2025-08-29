توماس فرانك: سيمونز؟ أستطيع القول إننا نعمل بكل قوة لضم لاعبا جديدا

رفض توماس فرانك المدير الفني لـ توتنام التلميح لاقتراب الفريق من ضم تشافي سيمونز لاعب لايبزج الألماني.

ووفقا للتقارير فإن صانع الألعاب الهولندي يجري الكشف الطبي تمهيدا للانتقال لصفوف الديوك اللندنية.

ويستعد توتنام لمواجهة بورنموث في الجولة الثالثة من الدوري المصري.

وقال فرانك خلال المؤتمر الصحفي: "أستطيع القول إننا نعمل بكل قوة لضم لاعبا جديدا، لا أستطيع تأكيد شيء، لكنني أريد التحدث أكثر عن دجيد سبينس ولاعبي فريقي".

وأتم "آمل أن يتلقى الجمهور أنباءً جيدة الليلة لأسباب عديدة، نحاول ضم لاعبين وسنحاول فعل ذلك حتى نهاية سوق الانتقالات".

وأشار تقرير شبكة "ذا أثليتك" إلى أنه تم الاتفاق على إتمام الصفقة لينضم سيمونز صاحب الـ22 عاما من لايبزيج إلى توتنام بقيمة 60 مليون يورو (51.8 مليون جنيه إسترليني)

ويسعى توتنام بطل الدوري الأوروبي، لدعم خياراته الهجومية بعد فشله في التعاقد مع مورجان جيبس-وايت الذي فضل البقاء مع نوتينجهام فورست، وإيبيريتشي إيزي الذي انضم لأرسنال، بالإضافة إلى إصابة ماديسون في الرباط الصليبي الأمامي، ليغيب عن فترة طويلة من الموسم.

وتعد صفقة سيمونز الرابعة لتوتنام بعد قدوم محمد قدوس، وماتياس تيل بشكل نهائي، إلى جانب وصول جواو بالينيا على سبيل الإعارة.

ولعب سيمونز لأندية برشلونة وباريس سان جيرمان خلال فترة الشباب، قبل التصعيد للفريق الأول باريس والانتقال اللعب لأيندهوفن، ولايبزيج، على سبيل الإعارة.

ولعب سيمونز مع لايبزج الموسم الماضي 33 مباراة بمختلف البطولات سجل خلالها 11 هدفا وقدم 8 تمريرات حاسمة.