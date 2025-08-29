توماس فرانك: سيمونز؟ أستطيع القول إننا نعمل بكل قوة لضم لاعبا جديدا

الجمعة، 29 أغسطس 2025 - 18:55

كتب : FilGoal

توماس فرانك - مدرب توتنام

رفض توماس فرانك المدير الفني لـ توتنام التلميح لاقتراب الفريق من ضم تشافي سيمونز لاعب لايبزج الألماني.

ووفقا للتقارير فإن صانع الألعاب الهولندي يجري الكشف الطبي تمهيدا للانتقال لصفوف الديوك اللندنية.

ويستعد توتنام لمواجهة بورنموث في الجولة الثالثة من الدوري المصري.

أخبار متعلقة:
ذا أثلتيك: سيمونز يجتاز الكشف الطبي تمهيدا للانضمام إلى توتنام سكاي: توتنام يقدم عرضا رسميا لضم تشافي سيمونز.. ولا عروض من تشيلسي شبكة ESPN: مانشستر سيتي يخطر توتنام برفض بيع سافينيو تقرير: توتنام يصارع تشيلسي على تشافي سيمونز

وقال فرانك خلال المؤتمر الصحفي: "أستطيع القول إننا نعمل بكل قوة لضم لاعبا جديدا، لا أستطيع تأكيد شيء، لكنني أريد التحدث أكثر عن دجيد سبينس ولاعبي فريقي".

وأتم "آمل أن يتلقى الجمهور أنباءً جيدة الليلة لأسباب عديدة، نحاول ضم لاعبين وسنحاول فعل ذلك حتى نهاية سوق الانتقالات".

وأشار تقرير شبكة "ذا أثليتك" إلى أنه تم الاتفاق على إتمام الصفقة لينضم سيمونز صاحب الـ22 عاما من لايبزيج إلى توتنام بقيمة 60 مليون يورو (51.8 مليون جنيه إسترليني)

ويسعى توتنام بطل الدوري الأوروبي، لدعم خياراته الهجومية بعد فشله في التعاقد مع مورجان جيبس-وايت الذي فضل البقاء مع نوتينجهام فورست، وإيبيريتشي إيزي الذي انضم لأرسنال، بالإضافة إلى إصابة ماديسون في الرباط الصليبي الأمامي، ليغيب عن فترة طويلة من الموسم.

وتعد صفقة سيمونز الرابعة لتوتنام بعد قدوم محمد قدوس، وماتياس تيل بشكل نهائي، إلى جانب وصول جواو بالينيا على سبيل الإعارة.

ولعب سيمونز لأندية برشلونة وباريس سان جيرمان خلال فترة الشباب، قبل التصعيد للفريق الأول باريس والانتقال اللعب لأيندهوفن، ولايبزيج، على سبيل الإعارة.

وبدأ تشافي سيمونز مسيرته في صفوف أكاديمية برشلونة قبل الانتقال إلى باريس سان جيرمان ثم آيندهوفن ومن بعده لايبزج.

ولعب سيمونز مع لايبزج الموسم الماضي 33 مباراة بمختلف البطولات سجل خلالها 11 هدفا وقدم 8 تمريرات حاسمة.

توماس فرانك توتنام الدوري الإنجليزي
نرشح لكم
مؤتمر أرتيتا عن إصابات ساكا وهافيرتز وأوديجارد.. وطاقة إيزي لديوك لندن وليس البلوز.. تشافي سيمونز إلى توتنام مؤتمر أموريم: أحيانا أكره لاعبي فريقي.. وأحاول تقبل الأمر وسأكون نفس الشخص مؤتمر سلوت: إيكيتيكي أحدث فارقا كبيرا.. وهذا أكثر ما يقلقني أمام أرسنال تقارير: كوبي ماينو يرغب في الرحيل عن يونايتد.. ونابولي يطلب ضمه ذا أثلتيك: سيمونز يجتاز الكشف الطبي تمهيدا للانضمام إلى توتنام سكاي سبورتس: نيوكاسل يفتح الباب لرحيل إيزاك إلى ليفربول أثلتيك: تمت بالتفاصيل.. جارناتشو إلى تشيلسي
أخر الأخبار
الرحلة مستمرة.. أزبيليكويتا إلى إشبيلية 15 دقيقة | الدوري الإسباني
مؤتمر أرتيتا عن إصابات ساكا وهافيرتز وأوديجارد.. وطاقة إيزي 22 دقيقة | الدوري الإنجليزي
الدوري المصري سيدات - الأهلي ينتصر 9-0 ويتصدر مبكرا.. وفوز دجلة وتعادل بيراميدز 39 دقيقة | رياضة نسائية
لديوك لندن وليس البلوز.. تشافي سيمونز إلى توتنام 55 دقيقة | الدوري الإنجليزي
خبر في الجول - طاهر وبن رمضان جاهزان لمواجهة بيراميدز ساعة | الدوري المصري
توماس فرانك: سيمونز؟ أستطيع القول إننا نعمل بكل قوة لضم لاعبا جديدا ساعة | الدوري الإنجليزي
كأس الخليج تحت 20 - منتخب مصر للناشئين يخسر أمام عمان بثنائية ساعة | الكرة المصرية
مؤتمر فيريرا: سعيد بعدد الفرص ضد فاركو.. وباريس سان جيرمان فاز 1-0 وكان الأفضل ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 قرعة دوري الأبطال - ريال مدريد في مواجهة ليفربول وسيتي.. وقمتان ناريتان لبطلي أوروبا والعالم 2 مصدر من بيراميدز لـ في الجول: ننتظر الإعلان عن روخاس قبل التقدم باحتجاج والاستشهاد بـ "عاشور" 3 "تأكد غياب رباعي الفريق".. قناة الأهلي تكشف موقف المصابين قبل مواجهة بيراميدز 4 في الجول يكشف سبب خروج الجزيري من حسابات فيريرا
/articles/512267/توماس-فرانك-سيمونز-أستطيع-القول-إننا-نعمل-بكل-قوة-لضم-لاعبا-جديدا