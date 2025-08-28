هدف الزمالك السابق.. قطر القطري يتعاقد مع يان ماتيوس

أتم نادي قطر القطري إجراءات التعاقد مع البرازيلي يان ماتيوس قادما من يوكوهاما الياباني.

وكان من المفترض أن ينتهي تعاقد الجناح البرازيلي مع يوكوهاما في ديسمبر المقبل.

وأعلن نادي قطر القطري اليوم الخميس تعاقده بشكل رسمي مع يان ماتيوس لمدة موسم.

وارتبط يان ماتيوس بالانضمام لنادي الزمالك خلال فترة الانتقالات الصيفية الأخيرة لكن الصفقة لم يكتب لها النجاح. (طالع التفاصيل)

وخاض اللاعب 24 مباراة مع فريقه في الدوري الياباني هذا الموسم وساهم في 8 أهداف.

إذ سجل ماتيوس 5 أهداف وصنع 3 آخرين.

وسبق وأن لعب ماتيوس مع فرق بالميراس البرازيلي وموريرينسي البرتغالي.

ويلعب ماتيوس -26 عاما- في مركز الجناح الأيمن، وكان قد انضم للفريق الياباني قادما من بالميراس في صيف 2022.