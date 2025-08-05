خبر في الجول - منتظرا رحيل الجفالي.. مفاوضات متقدمة من الزمالك مع يان ماتيوس

الثلاثاء، 05 أغسطس 2025 - 17:43

كتب : FilGoal

يان ماتيوس - يوكوهاما مارينوس

دخل نادي الزمالك في مفاوضات متقدمة مع البرازيلي يان ماتيوس جناح أيمن فريق يوكوهاما مارينوس الياباني.

وينتظر الزمالك خروج أحمد الجفالي عن طريق الإعارة قبل غلق باب القيد تمهيدا لضم لاعب أجنبي جديد.

وعلم FilGoal.com أن الزمالك في مفاوضات متقدمة مع البرازيلي يان ماتيوس جناح يوكوهاما مارينوس الياباني ويبقى اللاعب أحد المرشحين للانضمام للقلعة البيضاء.

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ويعتبر ماتيوس أحد ثنائي أجنبي مرشح للانضمام إلى الزمالك خلال سوق الانتقالات الصيفية الجاري.

لكن ذلك يتوقف على رحيل أحمد الجفالي.

ويرتبط ماتيوس بتعاقد مع يوكوهاما مارينوس الياباني حتى نهاية ديسمبر المقبل.

وخاض اللاعب 22 مباراة مع فريقه في الدوري الياباني هذا الموسم وساهم في 8 أهداف.

إذ سجل ماتيوس 5 أهداف وصنع 3 آخرين.

وسبق وأن لعب ماتيوس مع فرق بالميراس البرازيلي وموريرينسي البرتغالي.

ويلعب ماتيوس -26 عاما- في مركز الجناح الأيمن، وكان قد انضم للفريق الياباني قادما من بالميراس في صيف 2022.

ويغيب الجفالي عن المشاركة مع الزمالك منذ مارس الماضي.

وتعرض الجفالي للإصابة خلال مواجهة الزمالك أمام إنبي في الجولة 17 من مسابقة الدوري.

وتعاقد الزمالك مع الجفالي قادما من الاتحاد المنستيري في فترة الانتقالات الشتوية الماضية مقابل 500 ألف دولار.

ولعب الجفالي 3 مباريات مع الزمالك قبل إصابته بمجموع دقائق 38 دقيقة ولم يسجل أو يصنع أي أهداف.

يان ماتيوس الزمالك يوكوهاما مارينوس
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