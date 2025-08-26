محمود عاشور وناجي ضمن طاقم تحكيم السودان ومدغشقر في أمم إفريقيا للمحليين

أعلنت رابطة لجنة بالاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" طاقم تحكيم مباراة السودان ومدغشقر في نصف نهائي كأس أمم إفريقيا للمحليين.

وظهر الثنائي محمود ناجي ومحمود عاشور ضمن طاقم تحكيم المباراة.

ويتواجد محمود عاشور كحكم مساعد لتقنية الفيديو بالمباراة.

بينما يتواجد محمود عاشور كحكم رابع.

ويقود المباراة كحكم ساحة المغربي محرز المالكي، ويعاونه جيلان بونجيلي وجويل نكا دو.

وتقام المباراة في الساعة الخامسة والنصف مساء اليوم.

ويتأهل الفائز للمباراة النهائية ليلاقي الفائز من نصف النهائي الآخر بين المغرب والسنغال.

