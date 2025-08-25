وزير الرياضة يكشف كيفية تطبيق قانون الرياضة الجديد وموقف الوزارة من أزمة أرض الزمالك

الإثنين، 25 أغسطس 2025 - 00:29

كتب : FilGoal

وزير الرياضة أشرف صبحي

أبدى أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة سعادته بالتصديق على قانون الرياضة الجديد، وشرح كيف سيتم تغيير لوائح الأندية في ضوئه.

وقال صبحي في تصريحاته لقناة أون سبورت 1: "هدف انعقاد الجمعية العمومية هذا العام لأي من الأندية هو استعراض الأنشطة وتقديم الحساب الختامي والموازنة، ومن دعى لانعقادها في ناديه مع صدور القانون فسيتم إزالة بند الانتخابات من جدول الأعمال".

وأضاف "هناك قرارات تنفيذية يجب أن نصدرها مع صدور القانون، ولدينا 3 أشهر من مجلس النواب لفعل ذلك.. ولكن حتى لا نعطل الأندية أخذنا آراء جميع الأندية وإداراتها القانونية للمشاركة في هذه القرارات التنفيذية".

وأوضح "خلال أقل من أسبوع سيتم طرح اللائحة الجديدة وهكذا ستتمكن الأندية من العمل على انعقاد جمعياتها العمومية".

وأكمل "يجب أن يحدث توفيق لأوضاع لوائح الأندية مع اللائحة الجديدة، وهناك ضوابط عامة يشترك فيها جميع الأندية في شكل مجالس الإدارات".

وكشف "تم تقليل النصاب القانوني للجمعيات العمومية لتسهيل الحضور وإتمام التصويت ووضع اللوائح في ضوء ضوابط القانون".

وعن أزمة سحب الأرض المخصصة لإقامة فرع نادي الزمالك الجديد قال: "الزمالك يجب أن يجتهد ويحضر أوراقه ويثبت ما حققه من إنشاءات تخص الأرض. هذا ليس دور وزارة الرياضة ولا يمكننا التدخل في هذا الأمر".

وصدّق الرئيس عبد الفتاح السيسي على القانون رقم 171 لسنة 2025 والخاص بتعديل قانون الرياضة وذلك عقب موافقة مجلس النواب على هذه التعديلات.

وبذلك أصبح القانون الجديد ساريا وملزما بعد تصديق الرئيس ويتم تنفيذه خلال الفترة المقبلة.

ويأتي إقرار هذه التعديلات في إطار حرص الدولة على دعم القطاع الرياضي وتطوير التشريعات المنظمة له، بما يتماشى مع المتغيرات الحديثة ويعزز من دور الرياضة كأحد ركائز المجتمع المصري.

وأقر مجلس النواب المصري بالموافقة بشكل نهائي على تعديلات قانون الرياضة المصري، والذي شهدت عدت تعديلات أبرزها هو إلغاء بند الـ8 سنوات.

وسبق وأن نشر FilGoal.com كل تعديلات قانون الرياضة الجديد.(التفاصيل من هنا)

قانون الرياضة وزارة الرياضة أشرف صبحي
