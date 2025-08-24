الحارس الجديد في الطريق؟ أموريم يكشف سبب خروج أونانا من التشكيل للمرة الثانية

الأحد، 24 أغسطس 2025 - 18:58

كتب : FilGoal

أندري أونانا

كشف روبن أموريم مدرب مانشستر يونايتد عن سبب تواجد الحارس الكاميروني أندريه أونانا على مقاعد البدلاء، وخارج التشكيل الأساسي للمرة الثانية.

ويلعب مانشستر يونايتد ضد فولام في الجولة الثانية من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وقال أموريم في تصريحاته قبل المباراة: "إنه أحد القرارات التي يجب أن يتخذها المدرب".

أخبار متعلقة:
تقرير: مانشستر يونايتد يقترب أكثر من ضم حارس أنتويرب هاري ماجواير: مانشستر يونايتد أغلق الباب أمام رحيلي.. فلمَ أغادر؟ كورييري ديلو سبورت تكشف حقيقة رغبة مانشستر يونايتد في بيع زيركزي

وأوضح "نحاول أن نرى المباراة ونتخيل المباراة التالية ونضع اللاعبين الأفضل للفوز بها، ولهذا فعلت ذلك".

وخرج أونانا من قائمة المباراة الأولى في الدوري الإنجليزي أمام أرسنال، حيث تواجد توم هيتون على مقاعد البدلاء خلف التركي ألتاي بايندير.

وقال أموريم في ذلك الوقت: "أونانا ليس مصابا وتعافى بشكل طبيعي من الإصابة، لكن لاعبين آخرين قدموا أداء جيدا خلال فترة الإعداد، علي أن أجد التوازن".

وأتم "من الممكن أن تتغير اختياراتي للاعبين المباراة المقبلة".

وخسر يونايتد أمام أرسنال 1-0 في الجولة الأولى.

وتشير التقارير الصحفية إلى اقتراب يونايتد من التعاقد مع سيني لامينس حارس رويال أنتويرب البلجيكي.

ووفقا لشبكة ذا أثليتك فإن الحارس لم يكن ضمن حسابات مانشستر يونايتد إلا في حال بيع أندري أونانا.

لكن الخسارة من أرسنال في الجولة الأولى من الدوري الإنجليزي فتحت الباب لتدعيم مركز حراسة المرمى.

وأشار التقرير إلى أن الصفقة قد تتم بمقابل 20 مليون يورو.

الحارس البالغ 23 عاما يبلغ طوله 193 سم وخاض 52 مباراة في الدوري البلجيكي.

أندري أونانا مانشستر يونايتد الدوري الإنجليزي روبن أموريم
نرشح لكم
لماذا تشتري مهاجم ثم لا تشركه؟ أموريم يجيب السؤال المثير للجدل عن سيسكو مباشر الدوري الإنجليزي - فولام (0)-(1) مانشستر يونايتد.. جوووووول افتتاح الملعب الجديد بزجاجة بيكفورد.. جريليش يعود للحياة في فوز إيفرتون على برايتون تقرير: مزراوي لن يكون جاهزا لمباراتي المغرب ضد النيجر وزامبيا رومانو: دوناروما يوافق على الشروط الشخصية مع مانشستر سيتي.. ومفاوضات جارية بين الناديين تقييم مرموش أمام توتنام من الصحف الإنجليزية قبل صدام ليفربول.. أرسنال يقسو على ليدز بخماسية وجيوكيريس يفك العقدة انتهت في الدوري الإنجليزي - أرسنال (5) -(0) ليدز.. حفلة أهداف
أخر الأخبار
كالتشيو ميركاتو: رابيو على رأس اهتمامات ميلان بعد الخسارة من كريمونيسي 32 ثاتيه | الكرة الأوروبية
كرة سلة - الاتحاد المصري يعلن تعديل نظام دوري السوبر رجال وسيدات ومرتبط 2025-26 11 دقيقة | كرة سلة
الدوري المصري سيدات - زد يتصدر مبكرا.. وانتصار الأهلي ومسار وتعادل سلبي لـ الزمالك 24 دقيقة | رياضة نسائية
لماذا تشتري مهاجم ثم لا تشركه؟ أموريم يجيب السؤال المثير للجدل عن سيسكو 45 دقيقة | الدوري الإنجليزي
الحارس الجديد في الطريق؟ أموريم يكشف سبب خروج أونانا من التشكيل للمرة الثانية 52 دقيقة | الدوري الإنجليزي
مؤتمر فيريرا: نتعامل مع ضيق الوقت.. وسأكون قلقا في هذه الحالة ساعة | الدوري المصري
مباشر الدوري الإنجليزي - فولام (0)-(1) مانشستر يونايتد.. جوووووول ساعة | الكرة الأوروبية
افتتاح الملعب الجديد بزجاجة بيكفورد.. جريليش يعود للحياة في فوز إيفرتون على برايتون ساعة | الدوري الإنجليزي
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 جمع بين 5 جوائز في موسم واحد.. إنجاز تاريخي لـ محمد صلاح في عام "استثنائي" 2 بيان توضيحي من وزارة الإسكان بشأن سحب أرض نادي الزمالك 3 سيطرة من ليفربول.. صلاح يقود تشكيل الأفضل في الدوري الإنجليزي 4 وفاة والد محمد الشناوي في حادث سير
/articles/511956/الحارس-الجديد-في-الطريق-أموريم-يكشف-سبب-خروج-أونانا-من-التشكيل-للمرة-الثانية