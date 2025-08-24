الحارس الجديد في الطريق؟ أموريم يكشف سبب خروج أونانا من التشكيل للمرة الثانية

كشف روبن أموريم مدرب مانشستر يونايتد عن سبب تواجد الحارس الكاميروني أندريه أونانا على مقاعد البدلاء، وخارج التشكيل الأساسي للمرة الثانية.

ويلعب مانشستر يونايتد ضد فولام في الجولة الثانية من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وقال أموريم في تصريحاته قبل المباراة: "إنه أحد القرارات التي يجب أن يتخذها المدرب".

وأوضح "نحاول أن نرى المباراة ونتخيل المباراة التالية ونضع اللاعبين الأفضل للفوز بها، ولهذا فعلت ذلك".

وخرج أونانا من قائمة المباراة الأولى في الدوري الإنجليزي أمام أرسنال، حيث تواجد توم هيتون على مقاعد البدلاء خلف التركي ألتاي بايندير.

وقال أموريم في ذلك الوقت: "أونانا ليس مصابا وتعافى بشكل طبيعي من الإصابة، لكن لاعبين آخرين قدموا أداء جيدا خلال فترة الإعداد، علي أن أجد التوازن".

وأتم "من الممكن أن تتغير اختياراتي للاعبين المباراة المقبلة".

وخسر يونايتد أمام أرسنال 1-0 في الجولة الأولى.

وتشير التقارير الصحفية إلى اقتراب يونايتد من التعاقد مع سيني لامينس حارس رويال أنتويرب البلجيكي.

ووفقا لشبكة ذا أثليتك فإن الحارس لم يكن ضمن حسابات مانشستر يونايتد إلا في حال بيع أندري أونانا.

لكن الخسارة من أرسنال في الجولة الأولى من الدوري الإنجليزي فتحت الباب لتدعيم مركز حراسة المرمى.

وأشار التقرير إلى أن الصفقة قد تتم بمقابل 20 مليون يورو.

الحارس البالغ 23 عاما يبلغ طوله 193 سم وخاض 52 مباراة في الدوري البلجيكي.