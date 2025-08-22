انتهت الدوري الإنجليزي - وست هام (1)-(5) تشيلسي.. فوز بخماسية

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة وست هام ضد تشيلسي في افتتاح الجولة الثانية من الدوري الإنجليزي.

ويحل البلوز ضيفا على الهامرز في الملعب الأولمبي في لندن في العاشرة مساءً.

وبدأ تشيلسي المشوار بتعادل سلبي مع كريستال بالاس، فيما خسر وست هام من سندرلاند العائد حديثا للمسابقة.

لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنـــــــــــــــا.

انتهت

ق 59: جوووول الخاااامس... تشالوباه يسجل الخامس بتحويل رأسية جواو بيدرو في الشباك

ق 54: جوووول الرااابع... كايسيدو يسجل الرابع مستفيدا من خطأ الحارس

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق 34: جووول الثااالث.. إستيفاو وعرضية أرضية يودعها إنزو فيرنانديز في الشباك

ق 23: جووول بيدرو نيتو يحول عرضية تشالوباه في الشباك 2-1 لتشيلسي

ق 18: تقنية الفيديو تلغي الهدف بداعي التسلل

ق 17: جووول الثاااني.. عرضية تمر من الجميع وتصويبة قوية من نيكلاس فولكروج تسكن الشباك.

ق 15: جوووول التعادل ركنية من نيتو ورأسية تمهيد من كوكوريا وجواو بيدرو يحولها في الشباك.

ق 6: جووول لوكاس باكيتا يسجل الهدف الأول بتسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء

بداية اللقاء

قبل بداية اللقاء تعرض كول بالمر للإصابة أثناء الإحماء ويعوضه البرازيلي إستيفاو في تشكيل تشيلسي الأساسي.