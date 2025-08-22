انتهت الدوري الإنجليزي - وست هام (1)-(5) تشيلسي.. فوز بخماسية

الجمعة، 22 أغسطس 2025 - 21:48

كتب : FilGoal

إنزو فيرنانديز - تشيلسي - وست هام

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة وست هام ضد تشيلسي في افتتاح الجولة الثانية من الدوري الإنجليزي.

ويحل البلوز ضيفا على الهامرز في الملعب الأولمبي في لندن في العاشرة مساءً.

وبدأ تشيلسي المشوار بتعادل سلبي مع كريستال بالاس، فيما خسر وست هام من سندرلاند العائد حديثا للمسابقة.

أخبار متعلقة:
تشكيل تشيلسي - 3 تغييرات من ماريسكا أمام وست هام فياريال يعلن ضم فيجا من تشيلسي لمدة 7 سنوات سكاي: تشيلسي يتمم اتفاقه مع سيمونز.. وموعد بدء المفاوضات مع لايبزيج ماريسكا يتحدث عن مستقبل جاكسون ونكونكو مع تشيلسي

لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنـــــــــــــــا.

--

انتهت

ق 59: جوووول الخاااامس... تشالوباه يسجل الخامس بتحويل رأسية جواو بيدرو في الشباك

ق 54: جوووول الرااابع... كايسيدو يسجل الرابع مستفيدا من خطأ الحارس

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق 34: جووول الثااالث.. إستيفاو وعرضية أرضية يودعها إنزو فيرنانديز في الشباك

ق 23: جووول بيدرو نيتو يحول عرضية تشالوباه في الشباك 2-1 لتشيلسي

ق 18: تقنية الفيديو تلغي الهدف بداعي التسلل

ق 17: جووول الثاااني.. عرضية تمر من الجميع وتصويبة قوية من نيكلاس فولكروج تسكن الشباك.

ق 15: جوووول التعادل ركنية من نيتو ورأسية تمهيد من كوكوريا وجواو بيدرو يحولها في الشباك.

ق 6: جووول لوكاس باكيتا يسجل الهدف الأول بتسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء

بداية اللقاء

قبل بداية اللقاء تعرض كول بالمر للإصابة أثناء الإحماء ويعوضه البرازيلي إستيفاو في تشكيل تشيلسي الأساسي.

تشيلسي الدوري الإنجليزي وست هام
نرشح لكم
رومانو: جالاتاسراي يتوصل لاتفاق مع مانشستر سيتي بشأن أكانجي.. ولكن تشكيل تشيلسي - 3 تغييرات من ماريسكا أمام وست هام ذا أثليتك: مانشستر يونايتد في مفاوضات لضم لامينس حارس أنتويرب مؤتمر جلاسنر: فشلنا في استبدال إيزي.. وسألعب بدلا من جويهي إذا رحل مؤتمر أرتيتا: لا يمكنني الحديث عن إيزي.. وهافيرتز يحتاج مزيد من الفحوصات مؤتمر جوارديولا: عودة الثلاثي لمواجهة توتنام.. ورودري الأفضل في العالم سكاي: تشيلسي يتمم اتفاقه مع سيمونز.. وموعد بدء المفاوضات مع لايبزيج مرموش: لم تفاجئني بداية إيكيتيكي مع ليفربول.. وصلاح الأفضل
أخر الأخبار
مستشار الزمالك القانوني: لدينا خطابات في أزمة الأرض.. وجهاز المحاسبات مقيم في النادي 4 دقيقة | الدوري المصري
شارك أكرم توفيق فانتصر فريقه.. الشمال يقلب الطاولة على الريان برباعية متأخرة 4 دقيقة | الوطن العربي
الـ 1-0 مستمرة.. رويز يتدارك خطأ ديمبيلي في فوز باريس سان جيرمان على أنجيه 8 دقيقة | الكرة الأوروبية
الزمالك يعلن عن 3 صفقات في فريق السيدات 12 دقيقة | رياضة نسائية
هاتريك كين.. بايرن ميونيخ يفتتح الدوري الألماني بسداسية في شباك لايبزج 14 دقيقة | الكرة الأوروبية
دوري المحترفين - التعادل السلبي الأول بين الترسانة والسكة.. والإنتاج يهزم راية 15 دقيقة | الكرة المصرية
رئيس اللجنة يكشف: متى يظهر هيكل استاد الأهلي 19 دقيقة | الدوري المصري
المندوه: الزمالك سيتظلم ضد قرار سحب الأرض.. وهذا ما نطلبه 27 دقيقة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 خبر في الجول - معروف يوضح ليوسف سبب طرد هاني.. وخطوة منتظرة من الأهلي 2 جمع بين 5 جوائز في موسم واحد.. إنجاز تاريخي لـ محمد صلاح في عام "استثنائي" 3 بيان توضيحي من وزارة الإسكان بشأن سحب أرض نادي الزمالك 4 الأرقام القياسية مستمرة.. محمد صلاح يعادل أندي كول في الهدافين التاريخيين بـ بالبريميرليج
/articles/511840/استراحة-الدوري-الإنجليزي-وست-هام-1-3-تشيلسي-نهاية-الشوط-الأول