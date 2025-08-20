ألونسو: أردا جولر تطور منذ وصولي.. وسأعتمد على رودريجو

شدد تشابي ألونسو مدرب ريال مدريد على أنه سيعتمد على رودريجو لاعب الفريق على الرغم من عدم مشاركته ضد أوساسونا.

وفاز ريال مدريد على أوساسونا بهدف دون مقابل في افتتاحية مبارياته بالدوري الإسباني.

وقال ألونسو خلال المؤتمر الصحفي عقب المباراة: "كان هناك بعض الأشياء الجيدة وأشياء أخرى تحتاج للتحسن، الطريق طويل وكنا منظمين ولكننا افتقدنا الحيوية في الثلث الأخير وعانينا من خلق فرص خطيرة، أنا واثق أن الفريق سيواصل التحسن ويكتسب المزيد من النسق والفوز يعطينا سلام نفسي".

وواصل "أعتقد أن اللاعبين الجدد لم يتأثروا بالضغط أو بدخول البرنابيو وقدموا أداء جيد، قد يكون غير استثنائي ولكنهم لعبوا بجدية ولم يرتكبوا الأخطاء ولم يكونوا متوترين، فرانكو جلب طاقة إيجابية ولابد أن يتم تجهيزه للمباراة المقبلة ولكنني رأيت بعض الإيجابيات وسعيد لأنني عدت لسانتياجو برنابيو".

وأكمل "أوساسونا لعب مباراته الخاصة، لقد كان من الصعب إيجاد المساحات، كنا قادرين على اللعب في وسط ملعبهم ولكن افتقدنا للتمريرة الأخيرة ويجب أن نستمر في التطور".

وتابع "منذ وصولي لريال مدريد تطور أردا جولر، ليس فقط في الجودة ولكن أيضا في فهم مركزه، في الشوط الأول قدم بعض الانطلاقات الجيدة واستعاد الكرة ويجب أن نستمر في الاستثمار فيه ليكون لاعب مهم".

وشدد "ميليتاو وهاوسن في قلب الدفاع؟ لا يوجد من ضمن مركزه ومن يستحق سيلعب، لدينا مدافعين آخرين مثل روديجر وألابا، وميليتاو يشعر أنه بخير منذ فترة الإعداد وهذه أخبار جيدة".

وأضاف "مواجهة التكتلات الدفاعية؟ لم يكن لدينا الوقت الكافي للتحضير لذلك، توقعنا أن يضغط أوساسونا بشكل أكبر ولكننا قادرين على مواجهة تلك المواقف ولدينا لاعبين يمكنهم دخول منطقة الجزاء ويجب أن نحضر أكثر".

وشدد "بعد الموسم الأول أعتقد أن مبابي يريد أكثر ولا أعرف ما إذا كان الأداء الرائع قد جاء من رقمه الجديد أم رغبته في الفوز، ولكنك تشعر برغبته التي تظهر كل يوم واليوم لقد صنع الكثير من الفارق وكان حاسما".

وأتم "رودريجو؟ لا يوجد مشكلة معه، ما حدث في كأس العالم للأندية يجب أن نضعه خلفنا لأن الأمر كان مختلفا وأنا سأعتمد عليه، إنها مباراة واحدة فقط ولا يجب أن نقرأ المستقبل من خلالها واليوم الأمر كان مرتبطا بقراراتي الفنية في المباراة".

ويلعب ريال مدريد مباراته المقبلة ضد ريال أوفييدو يوم الأحد المقبل 24 أغسطس.