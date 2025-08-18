مؤتمر ألونسو: ماستانتونو قد يشارك أمام أوساسونا.. وشائعات كثيرة لحقت بـ رودريجو

يعتبر تشابي ألونسو المدير الفني لريال مدريد، أنه كان من الأفضل تأجيل مباراة الفريق أمام أوساسونا في افتتاحية مباريات الفريق بالدوري الإسباني.

ويستضيف ريال مدريد منافسه أوساسونا في تمام العاشرة مساء الثلاثاء على ملعب سانتياجو برنابيو، بالجولة الأولى من الدوري.

وأوضح ألونسو في تصريحات بالمؤتمر الصحفي قبل المباراة: "طلبنا تأجيل المباراة الافتتاحية من أجل سلامة اللاعبين، وكان من الأفضل لو تم ذلك".

وأكمل "الأمر الآن بات محسمونا، لم يمض سوى أسبوعين، ولا توجد أعذار، وفريقنا قادر على المنافسة والفوز".

وعن المباراة الأولى للفريق تحت قيادته في سانتياجو برنابيو، رد ألونسو: "نتطلع إليها ومتحمسون لبدء الموسم، لقد كانا أسبوعين قصيرين ونتطلع لدخول ملعب سانتياجو برنابيو، المباراة الأولى دائمًا مهمة."

وتولى ألونسو مسؤولية الإدارة الفنية لريال مدريد قبل كأس العالم للأندية في الولايات المتحدة الأمريكية، قبل أن يودع البطولة من الدور قبل النهائي أمام باريس سان جيرمان برباعية نظيفة.

وردا على موافقة الاتحاد الإسباني على إقامة مباراة برشلونة وفياريال في ميامي في الجولة الـ17 من الدوري الإسباني، قال ألونسو: "أتفق تمامًا مع بيان النادي، إذا كان من المقرر تغيير القواعد، فيجب أن يوافق عليها جميع المشاركين بالإجماع".

ورفض ريال مدريد في بيان رسمي إقامة مباراة برشلونة وفياريال خارج إسبانيا.. طالع التفاصيل بالضغط هنا

وتحدث ألونسو عن دور فينيسيوس جونيور وكيليان مبابي: "الأمر يتعلق بوعي جميع الخطوط، بالنسبة للمهاجمين يجب ألا يتخلفوا عن بقية الفريق، ولكن أيضا الدفاع عليه التقدم عند الهجوم، نريد أن نعمل كفريق لتحسين المنافسات داخل الملعب سواء في الدفاع أو الهجوم".

وردا على مستقبل رودريجو "هناك شائعات كثيرة لحقت به في الصيف، رأيته يُبلي بلاءً حسنًا، أعتمد على جميع اللاعبين، وأريدهم أن يشعروا بالانتماء للفريق وأن يكونوا ملتزمين تمامًا، هذا ما يقلقني وما أُركز عليه الآن."

وارتبط اسم رودريجو بالانتقال إلى مانشستر سيتي خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، قبل أن يقرر النادي الملكي بقائه.

كما أثنى ألونسو على ماستانتونو: "سيندمج مع الفريق بسرعة كبيرة، أول مرة تحدثت معه دهشت بشخصية، كان رجلا واثقا من نفسه ولم يتردد لحظة في اتخاذ خطوة الانضمام إلى ريال مدريد".

وردا على حصوله على فرصة في المباراة الأولى: "قد يحصل على بعض الوقت للعب غدًا، سيضيف جودة ونشاط، وهو ملتزم دفاعيًا ويتمتع بالروح القتالية، وبارع في التمريرة الأخيرة".

كما رد ألونسو على اختيار ماستانتونو لـ ليونيل ميسي كأفضل لاعب: "أفهم لماذا من المنطقي أن يكون ميسي اللاعب المفضل لـ ماستانتونو، كونه أرجنتينيًا، فهذا ليس مفاجئًا بالنسبة لي."

وأتم حديثه عن المنافسة في مركز الظهير الأيمن بين داني كارفخال، وترنت ألكسندر أرنولد: "أعلم أنها منافسة قوية، ويسعدني وجود لاعبين إثنين قادرين على اللعب، فلدينا الكثير من المباريات وهذا أمر جيد جدا للفريق."