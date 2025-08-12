بعد رحيله عن مودرن سبورت.. اتحاد الجزائر يستعيد بن شيخة لمدة موسم

تعاقد اتحاد العاصمة الجزائري مع مدربه السابق عبد الحق بن شيخة لمدة موسم.

وكان بن شيخة قد سبق وتولى قيادة اتحاد العاصمة في الفترة من ديسمبر 2022 وحتى أكتوبر 2023.

وكانت آخر تجارب بن شيخة التدريبية مع فريق مودرن سبورت المصري.

وتولى بن شيخة تدريب مودرن سبورت في فبراير الماضي قبل أن يرحل في مطلع يونيو.

وخلال 12 مباراة في الدوري المصري فاز في 5 وتعادل في 3 وخسر 4.

وعاد بن شيخة لقيادة اتحاد العاصمة من جديد ولمدة موسم مع الفريق الجزائري.

وودع بن شيخة مع مودرن سبورت كأس مصر من دور الـ 16 على يد الزمالك، وخرج من كأس عاصمة مصر من ربع النهائي أمام البنك الأهلي.

ويمتلك الجزائري المخضرم سلسلة حافلة من الفترات التدريبية بقمصان فرق أبرزها شباب بلوزداد وأم صلال القطري والإفريقي التونسي ومنتخب الجزائر والرجاء المغربي والاتحاد الليبي ووفاق سطيف الجزائري واتحاد العاصمة وسيمبا التنزاني وأخيرا شبيبة القبائل الجزائري.

وحصد بن شيخة من قبل لقب الدرجة الثانية القطرية في 2006 مع أم صلا، والدوري التونسي مع الإفريقي في 2008 وكأس العرش المغربي في 2014 مع الدفاع الجديدي والكونفدرالية من اتحاد الجزائر.

كما فاز بلقب السوبر الإفريقي مرتين متتاليتين في 2023 مع نهضة بركان و2024 مع اتحاد الجزائر.