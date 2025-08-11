بمشاركة كهربا.. الاتحاد الليبي يتأهل لـ الكونفدرالية ولقاء محتمل أمام المصري

حسم الاتحاد المركز الرابع في الدوري الليبي بالفوز بنتيجة 3-0 على الأهلي بنغازي في الجولة الأخيرة من مرحلة الدوري السداسي.

وأصبح الفريق الذي يلعب له محمود عبد المنعم "كهربا" منافسا محتملا لـ المصري في دور الـ 32 من الكونفدرالية في الموسم الجديد.

وشارك "كهربا" في اللقاء أساسيا والذي انتهى بالفوز وحجز المركز الرابع، وتم استبداله في الدقيقة 62.

واختتم الاتحاد مشواره في البطولة برصيد 6 الأهداف متفوقا على الأهلي بنغازي.

وسيلتقي الاتحاد مع ولايتا ديتشا الإثيوبي في الدور التمهيدي الأول من الكونفدرالية.

وينتظر المصري الفائز من تلك المباراة لمواجهته في دور الـ 32 لحسم بطاقة التأهل لمرحلة المجموعات.

ويعود الاتحاد للمشاركة في البطولات القارية لأول مرة منذ موسم 2022-23 وحينها ودع من الدور الأول لدوري الأبطال.

ويعد أفضل إنجاز للفريق الوصول لنصف نهائي الكونفدرالية في 2009-10 ودوري الأبطال 2007 وحينها خسر من الأهلي.

ويشارك المصري في كأس الكونفدرالية للمرة الثانية على التوالي.

ووصل المصري إلى ربع نهائي النسخة الماضية من كأس الكونفدرالية قبل أن يخسر من سيمبا التنزاني بركلات الترجيح.

وافتتح المصري موسمه الحالي بالفوز على الاتحاد السكندري بثلاثة أهداف مقابل هدف بالجولة الأولى من الدوري.