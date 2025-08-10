سلوت يوضح سبب غياب جرافنبرخ عن مواجهة كريستال بالاس

الأحد، 10 أغسطس 2025 - 16:42

كتب : FilGoal

ريان جرافينبيرخ - ليفربول وسانت جيلواز

أوضح أرني سلوت مدرب ليفربول سبب غياب رايان جرافنبرخ عن مباراة درع المجتمع ضد كريستال بالاس.

وشهد تشكيل ليفربول غياب الدولي الهولندي عن القائمة بالكامل.

وقال سلوت لشبكة TNT Sports: "جرافنبرخ رزق بطفل الليلة الماضية ولذلك سيغيب عن اللقاء".

كما تحدث سلوت عن الدفع بـ4 لاعبين جدد في التشكيل الأساسي، وهم هوجو إيكيتيكي وجيريمي فريمبونج وميلوس كيركيز وفلوريان فيرتز.

وأكمل المدرب الهولندي "من الناحية المثالية، نريد أن نلعب بأفضل تشكيل ممكن".

وتابع "في نهاية الموسم الماضي، لم نتمكن نحن وأرسنال من الفوز على كريستال بالاس. نعلم مدى أهمية الحفاظ على تماسك الفريق".

ويخوض ليفربول مباراته الأولى هذا الموسم ضد كريستال بالاس على درع المجتمع في الخامسة من مساء الأحد.

ريان جرافنبرخ ليفربول كريستال بالاس
