فيرتز: لا يهمني المال.. وجئت إلى ليفربول لذلك السبب

يتطلع الألماني فلوريان فيرتز للظهور الأول في الدوري الإنجليزي بعد انضمامه إلى ليفربول خلال فترة الانتقالات الصيفية.

فلوريان فيرتز النادي : ليفربول ليفربول

وانضم فيرتز من باير ليفركوزن إلى ليفربول في صفقة قدرت بـ116 مليون جنيه إسترليني.

وسيصبح فيرتز الأعلى في تاريخ إنجلترا إذا ما تم تفعيل الإضافات المنصوص عليها في العقد.

وتعليقا على ذلك رد فيرتز في تصريحات نقلها موقع ذا أثلتيك عقب ودية ليفربول وأتلتيك بلباو: "أريد لعب كرة القدم فقط، ولا يهم حجم الأموال التي تدفعها الأندية"

وأضاف "لقد جئت لأنني أعتقد أنني أستطيع التأقلم مع هذا الفريق، وأستمتع مع هؤلاء اللاعبين. "

ويدرك اللاعب صاحب الـ22 عاما، الأجواء المختلفة في الدوري الإنجليزي التي سيخوضها، معلقا "أتطلع بشدة للعب في الدوري الإنجليزي، وتجربة بعض الأمور المختلفة عن ألمانيا".

وأكمل "أعتقد أنني سأجد شيئا يمكنني تعلمه وتحسين أدائي".

وتابع "يقولون إن المباريات أكثر قوة وسرعة، وأنا لاعب يحتاج إلى الحرية في الملعب، والمدرب يمنحني إياها".

وأتم "سأحاول إيجاد الأماكن المناسبة، والمساحات للاستحواذ على الكرة، وأن أكون خطيرا لأخلق فرصا وأن أركض كثيرًا للمساعدة في تحسين أداء الفريق".

ويستعد ليفربول للدفاع عن لقبه، بعد توج بالدوري الإنجليزي موسم 2024 - 2025.