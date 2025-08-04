الودية قبل الأخيرة.. ليفربول يضرب بلباو برباعية بدون صلاح

في الودية قبل الأخيرة للفترة التحضيرية، تغلب ليفربول على أتلتيك بلباو بأربعة أهداف مقابل هدف وحيد.

وجاء تشكيل ليفربول كالتالي:

حراسة المرمى: فريدي وودمان

خط الدفاع: كوستاس تسيميكاس - لوكا ستيفنسون - تري نيوني - أندرو روبرتسون.

خط الوسط: أليكسيس ماك أليستر- كورتيس جونز- هارفي إليوت

خط الهجوم: ريو نجوموها - داروين نونيز- بن دوك

تقدم ريو نجوموها سريعا في الدقيقة الثانية.

وفي الدقيقة الخامسة أضاف داروين نونيز الهدف الثاني.

وفي الدقيقة 42 حول الحارس أليكس باديا تسديدة بن دوك إلى مرماه بالخطأ، ليتقدم الريدز بنهاية الشوط الأول 3-0.

وأضاف هارفي إليوت رابع الأهداف في الدقيقة 58.

بينما سجل جوركا جوروزيتا هدف بلباو الوحيد في الدقيقة 76.

وتقام المباراة الثانية بين الفريقين بتشكيل مختلف في العاشرة مساء.

وجاء تشكيل ليفربول للمباراة الثانية كالتالي:

المرمى: جيورجى مامارداشفيلى

الدفاع: جيرمي فريمبونج – إبراهيما كوناتي – واتارو إندو – ميلوس كيركيز

الوسط: دومينيك سوبوسلاي – ريان جرافينبيرخ – فلوريان فيرتز

الهجوم: محمد صلاح – هوجو إيكيتيكي – كودي جاكبو

ويستعد ليفربول لمواجهة كريستال بالاس يوم الأحد المقبل في كأس الدرع الخيرية.

وذلك قبل انطلاق الموسم الجديد من الدوري الإنجليزي يوم 15 أغسطس الجاري.