ذا أثليتك: إيزاك يعود لإنجلترا للتدرب مع نيوكاسل
السبت، 02 أغسطس 2025 - 16:25
كتب : FilGoal
عاد السويدي ألكسندر إيزاك لاعب نيوكاسل إلى إنجلترا بعدما تدرب مؤخرا في مقر تدريبات ريال سوسييداد الإسباني.
أليكساندر إيزاك
النادي : نيوكاسل يونايتد
ووفقا لشبكة "ذا أثليتك" فأن المهاجم سيعود لمواصلة التدرب مع نيوكاسل استعدادا للموسم الجديد.
ويواصل النادي رحلته الآسيوية إذ يستعد لقاء توتنام في مباراة ودية بكوريا الجنوبية غدا الأحد.
وتأتي عودة إيزاك بعد يوم من رفض إدارة النادي لعرض ليفربول المقدر بـ 110 مليون جنيه إسترليني.
في الوقت ذاته، قرر ليفربول عدم تقديم عرض جديد قبل الحصول على تأكيد من نيوكاسل أنه مستعد للبيع والتفاوض، وفقا لما أكده بول جويس صحفي ذا تايمز أيضا.
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