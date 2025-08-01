فيفا يرفع فاركو من قائمة الأندية الممنوعة من قيد الصفقات

رُفع اسم نادي فاركو من قائمة الأندية الممنوعة من قيد الصفقات على موقع الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا).

وعوقب فاركو بإيقاف القيد من فيفا بسبب قضيتين بشأن الثنائي رزقي حمرون وكينجسلي سوكاري.

وبعد حل الأزمة أصبح من حق الفريق قيد الصفقات في سوق الانتقالات الصيفية الجارية.

يذكر أن فاركو تعرض لإيقاف القيد للاعبين الجدد اليوم الجمعة بسبب وجود مديونيات لاتحاد الكرة المصري.

ولم يعلن فاركو عن أي صفقة جديدة حتى الآن في الصيف الحالي.

وأعلن الأهلي في وقت سابق إعارة يوسف سيد عبد الحفيظ لفاركو لمدة موسم. (طالع التفاصيل)

ورحل عن فاركو في الصيف الحالي كل من عمرو ناصر وأحمد شريف للزمالك وياسين مرعي للأهلي ومحمود عماد للبنك الأهلي وجيفرسون إينكادا لإشتريلا أمادورا وأحمد جمال للمقاولون العرب ومحمد أيمن لغزل المحلة وسيف العجوز لكهرباء الإسماعيلية.

وبعد رفع اسم فاركو تتبقى 3 أندية مصرية ممنوعة من القيد حتى الآن هي: الإسماعيلي – إيسترن كومباني – مركز شباب تلا.

ويستهل فاركو موسمه بلقاء إنبي في استاد حرس الحدود يوم الأحد 10 أغسطس بالجولة الأولى من الدوري المصري.