الأهلي يعير يوسف عبد الحفيظ لـ فاركو

السبت، 26 يوليه 2025 - 19:19

كتب : حسام نور الدين

الأهلي

أعلن الأهلي انتقال يوسف سيد عبد الحفيظ إلى فاركو لمدة موسم على سبيل الإعارة.

وقضى الظهير الشاب الموسم الماضي معارا لسيراميكا كليوباترا.

وسبق أن شارك صاحب الـ 20 عاما مع الأهلي في 3 مباريات في الجولات الأخيرة من الموسم قبل الماضي ضد زد وإنبي ومودرن سبورت.

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وسبق أن أتم فاركو اتفاقه لضم مصطفى طارق لاعب وسط البنك الأهلي على سبيل الإعارة حسبما كشف FilGoal.com.

ويقترب الفريق السكندري من استعارة حازم أسامة لاعب الزمالك لمدة موسم كما كشف FilGoal.com أيضا.

ومن المنتظر أن يعلن فاركو عن الصفقات عقب رفع عقوبة إيقاف القيد المفروضة عليه، حيث لا يزال معاقبا من فيفا.

ورحل عن صفوف فاركو كل من عمر ناصر وأحمد شريف للزمالك وياسين مرعي للأهلي ومحمود عماد للبنك الأهلي.

وأنهى فاركو الدوري المصري الممتاز خلال الموسم الماضي في المركز السابع.

الأهلي فاركو يوسف عبد الحفيظ
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