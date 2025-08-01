مصدر من اتحاد الكرة ل في الجول: إيقاف قيد الزمالك والإسماعيلي وفاركو بسبب مديونيات

كشف مصدر من الاتحاد المصري لكرة القدم عن إيقاف قيد اللاعبين الجدد لـ 3 أندية بسبب مديونيات.

ويشترط اتحاد الكرة تسوية مديونياته لدى الأندية لقيد الصفقات الجديدة.

وقال مصدر من اتحاد الكرة لـFilGoal.com :"إيقاف قيد الزمالك والإسماعيلي وفاركو للاعبين الجدد بسبب مديونيات يجب تسويتها مع اتحاد الكرة".

وفي سياق آخر خاطب اتحاد الكرة، أندية الدوري الممتاز من أجل الامتثال للوائح المنظمة لشؤون اللاعبين، ومنحهم مستحقاتهم عن الموسم المنقضي. (طالع التفاصيل)

وطالب اتحاد الكرة في خطابه بعدم ترحيل مستحقات اللاعبين عن الموسم المنقضي إلى موسم لاحق. واشترط اتحاد الكرة بضرورة وجود اتفاق مكتوب وموقع من اللاعبين في حالة ترحيل المستحقات إلى الموسم التالي.

وتعاقد الزمالك مع 8 لاعبين جدد خلال هذا الصيف حتى الآن.

وضم الزمالك كل من: المهدي سليمان وعمرو ناصر وأحمد شريف وأحمد ربيع ومحمد إسماعيل.

كما تعاقد مع الفلسطيني آدم كايد والأنجولي شيكو بانزا والمغربي عبد الحميد معالي.

وتم رفع اسم الزمالك من قائمة الأندية الممنوعة من قيد الصفقات من على موقع فيفا بعد دفع المستحقات المتأخرة لـ جايمي باتشيكو المدير الفني السابق للفريق.

فيما تعرض النادي الإسماعيلي لعقوبة جديدة بإيقاف القيد لفترتين وذلك كما كشف الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" في شهر يونيو الماضي بسبب مستحقات كل من التونسي فراس شواط والبوليفي كارميلو ألجارناز ثنائي الفريق السابق.