ميلنر يرتدي القميص رقم 20 في برايتون تكريما لذكرى جوتا

قرر جيمس ميلنر لاعب برايتون الإنجليزي الحصول على القميص رقم 20 في الموسم الجديد من أجل تكريم ذكرى زميله الراحل ديوجو جوتا.

ورحل البرتغالي عن عالمنا بعد حادث سير عنيف في إسبانيا الشهر الماضي رفقة شقيقه.

وقال ميلنر عبر موقع نادي برايتون الإنجليزي: "علمت أن كارلوس باليبا يفكر في تغيير رقمه وأن الرقم 20 متاحا".

وأضاف "قررت الحصول عليه من أجل تكريم ذكرى ديوجو جوتا والذي كان لاعبا رائعا وحظيت بفرصة اللعب معه".

وأتم "سيكون شرفا كبيرا لي ارتداء نفس الرقم في الدوري الإنجليزي هذا الموسم".

The lowdown on our new 25/26 numbers... 💬 pic.twitter.com/3YKtoEoZdQ — Brighton & Hove Albion (@OfficialBHAFC) August 1, 2025

وسيتحول ميلنر في الموسم الثالث له مع برايتون من الرقم 6 إلى 20.

وستكون تلك أول مرة يرتدي فيها ميلنر القميص رقم 20 في مسيرته مع الأندية، إذ اشتهر بالأرقام 6 و7 و8.

Same players, new numbers! 🙌 pic.twitter.com/MirdBWlXCf — Brighton & Hove Albion (@OfficialBHAFC) August 1, 2025

ميلنر صاحب الـ 39 عاما ارتدى قميص ليفربول لمدة 8 سنوات شارك خلالها في 332 مباراة سجل 26 هدفا وصنع 46 وحقق 7 ألقاب متنوعة.

وتزامل اللاعبان في أرض الملعب في 71 مباراة بقميص الريدز.

يذكر أن نادي ليفربول قرر حجب القميص رقم 20 تكريما لذكرى لاعبه. (طالع التفاصيل)

صاحب الـ 39 عاما جدد عقده مع برايتون لموسم إضافي في الصيف الحالي.

ويعتبر ميلنر من أقدم اللاعبين في الدوري الإنجليزي، إذ شارك في عام 2002 رفقة ليدز يونايتد.

ويبلغ ميلنر من العمر 39 عاما وسيبلغ الـ40 في يناير المقبل.

وكان ميلنر انضم إلى برايتون قادما من ليفربول بدون مقابل في صيف 2023.

وشارك اللاعب الإنجليزي في 4 مباريات خلال الموسم المنقضي بواقع 173 دقيقة.