ميلنر يرتدي القميص رقم 20 في برايتون تكريما لذكرى جوتا

الجمعة، 01 أغسطس 2025 - 21:11

كتب : FilGoal

جيمس ميلنر - ديوجو جوتا

قرر جيمس ميلنر لاعب برايتون الإنجليزي الحصول على القميص رقم 20 في الموسم الجديد من أجل تكريم ذكرى زميله الراحل ديوجو جوتا.

ديوجو جوتا

النادي :

جيمس ميلنر

النادي : برايتون

برايتون

ورحل البرتغالي عن عالمنا بعد حادث سير عنيف في إسبانيا الشهر الماضي رفقة شقيقه.

وقال ميلنر عبر موقع نادي برايتون الإنجليزي: "علمت أن كارلوس باليبا يفكر في تغيير رقمه وأن الرقم 20 متاحا".

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وأضاف "قررت الحصول عليه من أجل تكريم ذكرى ديوجو جوتا والذي كان لاعبا رائعا وحظيت بفرصة اللعب معه".

وأتم "سيكون شرفا كبيرا لي ارتداء نفس الرقم في الدوري الإنجليزي هذا الموسم".

وسيتحول ميلنر في الموسم الثالث له مع برايتون من الرقم 6 إلى 20.

وستكون تلك أول مرة يرتدي فيها ميلنر القميص رقم 20 في مسيرته مع الأندية، إذ اشتهر بالأرقام 6 و7 و8.

ميلنر صاحب الـ 39 عاما ارتدى قميص ليفربول لمدة 8 سنوات شارك خلالها في 332 مباراة سجل 26 هدفا وصنع 46 وحقق 7 ألقاب متنوعة.

وتزامل اللاعبان في أرض الملعب في 71 مباراة بقميص الريدز.

يذكر أن نادي ليفربول قرر حجب القميص رقم 20 تكريما لذكرى لاعبه. (طالع التفاصيل)

صاحب الـ 39 عاما جدد عقده مع برايتون لموسم إضافي في الصيف الحالي.

ويعتبر ميلنر من أقدم اللاعبين في الدوري الإنجليزي، إذ شارك في عام 2002 رفقة ليدز يونايتد.

ويبلغ ميلنر من العمر 39 عاما وسيبلغ الـ40 في يناير المقبل.

وكان ميلنر انضم إلى برايتون قادما من ليفربول بدون مقابل في صيف 2023.

وشارك اللاعب الإنجليزي في 4 مباريات خلال الموسم المنقضي بواقع 173 دقيقة.

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