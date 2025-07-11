تخليدا لذكرى جوتا.. ليفربول يقرر حجب الرقم 20

الجمعة، 11 يوليه 2025 - 22:41

كتب : FilGoal

ديوجو جوتا - ليفربول - برينتفورد

أعلن نادي ليفربول عن قراره بحجب الرقم 20 في جميع فئات النادي، تخليدا لذكرى لاعبه البرتغالي الراحل ديوجو جوتا.

وكان جوتا صاحب الـ28 قد تعرض لحادث سير في إسبانيا تسبب في وفاته هو وشقيقه أندريه البالغ من العمر 25 عامًا، في الثالث من يوليو 2025.

وأقيمت الجنازة يوم السبت الماضي في جوندومار بالبرتغال، بحضور العديد من زملائه، وعلى رأسهم روبن نيفيز وجواو كانسيلو، ثنائي الهلال الذي سافر مباشرة من الولايات المتحدة بعد هزيمة الهلال أمام فلومينينسي في ربع نهائي كأس العالم للأندية ليلة الجمعة.

أخبار متعلقة:
بيدرو نيتو: أتمنى تحقيق لقب كأس العالم للأندية من أجل جوتا "النقطة السوداء".. تفاصيل تحقيقات الشرطة الإسبانية عن حادث جوتا المميت لويس دياز: سأظل أتذكر لفتة جوتا تجاهي.. وكنا أصدقاء مقربين ذا صن: مانشستر يونايتد يمدد عطلة برونو ودالوت بسبب وفاة جوتا

ولقى جوتا مصرعه عقب أسبوعين فقط من حفل زفافه الذي أجراه عقب نهاية الموسم المنقضي.

البرتغالي رحل عن عمر يناهز 28 عاما في طريقه للحاق برحلة بحرية تقوده عائدا إلى إنجلترا.

السفر البحري كان بسبب منعه من الطيران بأمر الأطباء نظرا لحالته الرئوية بعد الجراحة التي أجراها في الضلوع، إثر الإصابة التي تعرض لها في أكتوبر الماضي.

ونشرت سكاي سبورتس نتيجة تحقيقات الشرطة الإسبانية والتي جاءت كالتالي: "سيارة جوتا كانت مسرعة وعلى ما يبدو كانت تتجاوز سيارة أخرى على الطريق السريع".

وجاء في التحقيقات "السيارة تجاوزت الحد الأقصى للسرعة على الطريق السريع A52 وقت وقوع الحادث في بلدية سيرناديلا، بالقرب من بالاسيوس دي سانابريا، في مقاطعة زامورا."

وعن سبب الحادث "كل شيء يشير إلى انفجار أحد إطاراتها أثناء التجاوز، ونتيجة للحادث اشتعلت النيران في السيارة ولقي الشخصان حتفهما".

وألمحت التحقيقات إلى أن الأسفلت على الطريق لم يكن مستويا في مكان وقوع الحادث، ولكن الشرطة الإسبانية ذكرت لوسائل الإعلام أنها لم تكن هناك "نقطة سوداء" تتكرر فيها الحادث، وكان ينبغي أن يكون الطريق قابلا للقيادة بسرعة أكبر من الحد الأقصى للسرعة وهو 120 كيلو متر في الساعة.

وأتمت التحقيقات "يجرى إعداد تقرير الخبير، وفحص العلامات التي تركتها إحدى عجلات السيارة، لم يكتمل تقرير الخبير بعد، ولكن بما أنه يخضع للمراجعة القضائية، فسيتم تقديمه إلى محكمة بويبلا دي سانابريا".

وكان جوتا قد انتقل إلى صفوف ليفربول في صيف 2020 قادما من ولفرهامبتون، وحقق معه لقب الدوري الـ 20 في تاريخ النادي، بنهاية الموسم المنقضي قبل وفاته.

وخاض جوتا 49 مباراة دولية رفقة المنتخب البرتغالي ونجح في تسجيل 14 هدفا.

وكانت آخر مباريات جوتا مع كرة القدم عند تتويج منتخب البرتغال بلقب دوري الأمم الأوروبية يونيو الماضي.

ديوجو جوتا الدوري الإنجليزي ليفربول
نرشح لكم
بطفل هارب من المدرسة.. نيوكاسل يعلن ضم إيلانجا أثلتيك: تمت.. بورنموث يواصل ضم حراس تشيلسي كادينا سير: ريال مدريد سيتحرك لضم كوناتي من ليفربول في حالة واحدة سكاي ألمانيا: بايرن ميونيخ يحضر عرضا لـ لويس دياز.. ومطالب ليفربول المالية المتوقعة أولى الصفقات الصيفية.. جاير كونيا من بوتافوجو إلى نوتنجهام فورست بسبب جيبس وايت.. سكاي: نوتنجهام يدرس اتخاذ إجراء قانوني ضد توتنام رومانو: هندرسون يكمل الفحوصات الطبية للانضمام إلى برينتفورد ديلي ميل: أرسنال يتفق مع إيزي ويكثف المفاوضات مع كريستال بلاس
أخر الأخبار
بعد إيقاف عامين.. بادوفا الإيطالي يعيد بابو جوميز للملاعب 7 دقيقة | الكرة الأوروبية
بالقميص رقم 7.. روبينيو جونيور يشارك مع سانتوس ويصنع هدفا تحت أنظار نيمار 22 دقيقة | أمريكا
مصدر مقرب من إمام يوضح لـ في الجول: الأهلي متمسك باللاعب.. وموقفه من تعديل العقد 48 دقيقة | الدوري المصري
مصدر مقرب من عبد القادر يكشف لـ في الجول جديد مفاوضات الأهلي مع الحزم السعودي ساعة | الدوري المصري
كرة سلة - على أعتاب الـ 49.. إسماعيل أحمد يفوز بالدوري اللبناني مع الرياضي ساعة | كرة سلة
بشكتاش يعلن بدء المفاوضات لضم كوكتشو من بنفيكا ساعة | الكرة الأوروبية
تخليدا لذكرى جوتا.. ليفربول يقرر حجب الرقم 20 ساعة | الدوري الإنجليزي
خورفكان الإماراتي يكشف حقيقة مفاوضات الجزيري ومحمد هاني ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 بعد إقصاء فلومينينسي.. فريق وحيد لم يتلق خسارة في كأس العالم للأندية 2 خبر في الجول - الاتفاق تم.. الزمالك يضم شيكو بانزا لمدة 4 مواسم 3 أحمد ريان: تمنيت الانتقال لـ الزمالك.. ولهذا لم تتم الصفقة وكنت محقا مع موسيماني 4 لاعب الزمالك المحتمل - شيكو بانزا.. "لياو" الذي يعاني من الكوليسترول
/articles/509097/تخليدا-لذكرى-جوتا-ليفربول-يقرر-حجب-الرقم-20