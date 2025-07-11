تخليدا لذكرى جوتا.. ليفربول يقرر حجب الرقم 20

أعلن نادي ليفربول عن قراره بحجب الرقم 20 في جميع فئات النادي، تخليدا لذكرى لاعبه البرتغالي الراحل ديوجو جوتا.

وكان جوتا صاحب الـ28 قد تعرض لحادث سير في إسبانيا تسبب في وفاته هو وشقيقه أندريه البالغ من العمر 25 عامًا، في الثالث من يوليو 2025.

وأقيمت الجنازة يوم السبت الماضي في جوندومار بالبرتغال، بحضور العديد من زملائه، وعلى رأسهم روبن نيفيز وجواو كانسيلو، ثنائي الهلال الذي سافر مباشرة من الولايات المتحدة بعد هزيمة الهلال أمام فلومينينسي في ربع نهائي كأس العالم للأندية ليلة الجمعة.

ولقى جوتا مصرعه عقب أسبوعين فقط من حفل زفافه الذي أجراه عقب نهاية الموسم المنقضي.

البرتغالي رحل عن عمر يناهز 28 عاما في طريقه للحاق برحلة بحرية تقوده عائدا إلى إنجلترا.

السفر البحري كان بسبب منعه من الطيران بأمر الأطباء نظرا لحالته الرئوية بعد الجراحة التي أجراها في الضلوع، إثر الإصابة التي تعرض لها في أكتوبر الماضي.

ونشرت سكاي سبورتس نتيجة تحقيقات الشرطة الإسبانية والتي جاءت كالتالي: "سيارة جوتا كانت مسرعة وعلى ما يبدو كانت تتجاوز سيارة أخرى على الطريق السريع".

وجاء في التحقيقات "السيارة تجاوزت الحد الأقصى للسرعة على الطريق السريع A52 وقت وقوع الحادث في بلدية سيرناديلا، بالقرب من بالاسيوس دي سانابريا، في مقاطعة زامورا."

وعن سبب الحادث "كل شيء يشير إلى انفجار أحد إطاراتها أثناء التجاوز، ونتيجة للحادث اشتعلت النيران في السيارة ولقي الشخصان حتفهما".

وألمحت التحقيقات إلى أن الأسفلت على الطريق لم يكن مستويا في مكان وقوع الحادث، ولكن الشرطة الإسبانية ذكرت لوسائل الإعلام أنها لم تكن هناك "نقطة سوداء" تتكرر فيها الحادث، وكان ينبغي أن يكون الطريق قابلا للقيادة بسرعة أكبر من الحد الأقصى للسرعة وهو 120 كيلو متر في الساعة.

وأتمت التحقيقات "يجرى إعداد تقرير الخبير، وفحص العلامات التي تركتها إحدى عجلات السيارة، لم يكتمل تقرير الخبير بعد، ولكن بما أنه يخضع للمراجعة القضائية، فسيتم تقديمه إلى محكمة بويبلا دي سانابريا".

وكان جوتا قد انتقل إلى صفوف ليفربول في صيف 2020 قادما من ولفرهامبتون، وحقق معه لقب الدوري الـ 20 في تاريخ النادي، بنهاية الموسم المنقضي قبل وفاته.

وخاض جوتا 49 مباراة دولية رفقة المنتخب البرتغالي ونجح في تسجيل 14 هدفا.

وكانت آخر مباريات جوتا مع كرة القدم عند تتويج منتخب البرتغال بلقب دوري الأمم الأوروبية يونيو الماضي.