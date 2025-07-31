عكاظ: نواف بن سعد يقترب من منصب رئيس الهلال السعودي

يقترب نواف بن سعد من تولي منصب الرئيس الجديد للهلال السعودي.

ووفقا لصحيفة عكاظ السعودية فإن نواف بن سعد يحظى دعم مباشر من الرئيس الشرفي الوليد بن طلال.

وأشار التقرير إلى أن "عودة نواف جاءت مدعومة بتفويض إداري شامل وصلاحيات موسعة تشمل الملفات الإدارية والفنية والتسويقية، في إطار مشروع إداري يعيد هيكلة البيت الهلالي، ويمنح الرئيس الجديد مساحة اتخاذ القرار بثقة واستقلالية."

وأكمل التقرير أن نواف سيضخ 40 مليون ريال لدعم النادي، سواء تنافس مع مرشحين آخرين أم لا.

وسبق لنواف قيادة النادي خلال الفترة من 2015 وحتى 2018 وحقق خلالها الفريق 5 بطولات.

وكان فهد بن نافل رئيس شركة نادي الهلال السعودي قد أعلن عدم ترشحه للدورة الجديدة من الانتخابات منذ أيام. (طالع التفاصيل)

وكشف بن نافل في بيان رسمي عبر حسابه الشخصي تحت عنوان (الهلال كيان محطات تاريخه منصات الذهب).

وأشار بن نافل إلى أنه لكل رحلة منصة أخيرة، وبقلب يملؤه الامتنان والفخر، حان الوقت لتسليم راية قيادة النادي مثلما تسلمها من الآخرين.

ومن المنتظر أن تقام انتخابات مجلس إدارة نادي الهلال السعودي بين يومي 15 وحتى 17 أغسطس المقبل.