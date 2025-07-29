رئيس نادي الهلال يعلن عدم ترشحه في الانتخابات المقبلة

أعلن فهد بن نافل رئيس شركة نادي الهلال السعودي عدم ترشحه للدورة الجديدة من الانتخابات.

وكشف بن نافل في بيان رسمي عبر حسابه الشخصي تحت عنوان (الهلال كيان محطات تاريخه منصات الذهب).

وأشار بن نافل إلى أنه لكل رحلة منصة أخيرة، وبقلب يملؤه الامتنان والفخر، حان الوقت لتسليم راية قيادة النادي مثلما تسلمها من الآخرين.

وأعلن بن نافل دعمه المطلق للمرشح المقبل لرئاسة شركة نادي الهلال وفق ما تراه مؤسسة أعضاء نادي الهلال والجمعية العامة لشركة النادي.

وفضّل فهد بن نافل عدم الترشح في الدورة الانتخابية الجديدة، وإتاحة الفرصة لطاقات جديدة تكمل المسيرة.

وتمنى بن نافل التوفيق لنادي الهلال في الحاضر والمستقبل.

وكان الهلال قد بلغ ربع نهائي منافسات كأس العالم للأندية بعد الخروج أمام فلومينينسي البرازيلي.

وفجّر الهلال مفاجأة في البطولة بعد إقصاء مانشستر سيتي من ثمن النهائي.