سندرلاند يضم تشاكا لمدة ثلاثة مواسم

الأربعاء، 30 يوليه 2025 - 13:07

كتب : FilGoal

جرانيت تشاكا - سندرلاند

أعلن نادي سندرلاند الإنجليزي ضم جرانيت تشاكا لمدة 3 مواسم قادما من باير ليفركوزن.

وارتبط اسم تشاكا خلال الفترة بأندية نيوم وفنربخشة وسندرلاند.

وكشف سندرلاند بشكل رسمي عن ضم الدولي السويسري.

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وقال تشاكا عبر موقع سندرلاند الرسمي: "أنا فخور جدا بوجودي هنا، وعندما تحدثت مع النادي، كنت متحمسًا وشعرت بالطاقة والروح المعنوية التي يتمتع بها جميع أفراده ولاعبيه. هذا تحديدا ما كنت أتمناه".

وتابع "أشعر أنني مستعد لمساعدة الفريق بخبرتي وجودتي أيضًا".

وينضم تشاكا إلى صفوف سندرلاند لمدة 3 مواسم حتى صيف 2028.

ويحصل نادي باير ليفركوزن على 20 مليون يورو وفقا للتقارير.

يذكر أن نيوم السعودي حاول ضم تشاكا هذا الصيف، كما حاول فنربخشة أيضا ضمه، وفقا لتقارير عديدة.

وكان ينتهي عقد الدولي السويسري مع ليفركوزن في صيف 2028.

وخلال 49 مباراة بالموسم الماضي سجل تشاكا هدفين وصنع 7 أهداف مع ليفركوزن.

وشارك تشاكا أساسيا في جميع مباريات باير ليفركوزن خلال آخر موسمين عدا 3 مباريات فقط.

وسيتم السويسري المخضرم عامه الـ 33 في شهر سبتمبر المقبل.

سندرلاند تشاكا جرانيت تشاكا
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