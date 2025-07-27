كما كشف في الجول – غزل المحلة يعلن التعاقد مع محمد عبد الغني

الأحد، 27 يوليه 2025 - 22:10

كتب : عمرو نبيل

محمد عبد الغني - غزل المحلة

أعلن نادي غزل المحلة تعاقده مع محمد عبد الغني لاعب البنك الأهلي السابق خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وكشف النادي أن مدة العقد تمتد لمدة 3 مواسم.

وكان FilGoal.com قد كشف في وقت سابق عن توصل غزل المحلة مع عبد الغني لضمه. (طالع التفاصيل)

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وانتهى تعاقد محمد عبد الغني مع البنك الأهلي بنهاية الموسم المنصرم.

محمد عبد الغني لعب 24 مباراة مع البنك الأهلي وسجل هدفا منذ انضمامه إليه قادما من الزمالك في يناير 2024.

بينما لعب صاحب الـ32 عاما 187 مباراة مع الزمالك وسجل 4 أهداف وصنع 3 آخرين خلال 6 سنوات بجميع المسابقات.

عبد الغني يبدأ مسيرته مع سوهاج وانتقل منه إلى نادي مصر سابق (زد حالي) قبل أن ينضم للزمالك في يناير 2018.

ويواصل غزل المحلة محاولات تدعيم صفوفه تحت قيادة علاء عبد العال تحضيرا للموسم الجديد.

محمد عبد الغني البنك الأهلي غزل المحلة ميركاتو
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