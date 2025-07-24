خبر في الجول - غزل المحلة يتوصل لاتفاق بضم محمد عبد الغني لمدة موسمين

كما كشف في الجول - الصفقة السابعة.. المقاولون العرب يضم دعبسة

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"لم أر سوى الخير من جماهير الزمالك".. مصطفى شلبي يعلن نهاية رحلته مع القلعة البيضاء

فيريرا: هدفنا هو نفس هدف جماهير الزمالك.. ونتحسن يوما بعد يوم

سيف جعفر: فيريرا يتعامل معنا بشكل مثالي.. والصفقات الجديدة إضافة قوية

ديانج: لا يوجد منافس لـ الأهلي على المستوى القاري.. ولا يمكن أن أتسبب في مشكلة للفريق

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