خبر في الجول - غزل المحلة يتوصل لاتفاق بضم محمد عبد الغني لمدة موسمين
الخميس، 24 يوليه 2025 - 12:56
كتب : عمرو نبيل
توصل غزل المحلة لاتفاق مع محمد عبد الغني لاعب البنك الأهلي والزمالك السابق لضمه ضمن تدعيمات الموسم الجديد.
محمد عبد الغني
النادي : لاعب حر
وانتهى تعاقد محمد عبد الغني مع البنك الأهلي بنهاية الموسم المنصرم.
وعلم FilGoal.com أن غزل المحلة توصل لاتفاق لضم محمد عبد الغني لمدة موسمين في صفقة انتقال حر.
محمد عبد الغني لعب 24 مباراة مع البنك الأهلي وسجل هدفا منذ انضمامه إليه قادما من الزمالك في يناير 2024.
بينما لعب صاحب الـ32 عاما 187 مباراة مع الزمالك وسجل 4 أهداف وصنع 3 آخرين خلال 6 سنوات بجميع المسابقات.
عبد الغني يبدأ مسيرته مع سوهاج وانتقل منه إلى نادي مصر سابق (زد حالي) قبل أن ينضم للزمالك في يناير 2018.
ويواصل غزل المحلة محاولات تدعيم صفوفه تحت قيادة علاء عبد العال تحضيرا للموسم الجديد.
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