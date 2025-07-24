خبر في الجول - غزل المحلة يتوصل لاتفاق بضم محمد عبد الغني لمدة موسمين

الخميس، 24 يوليه 2025 - 12:56

كتب : عمرو نبيل

محمد عبد الغني - البنك الأهلي - الزمالك

توصل غزل المحلة لاتفاق مع محمد عبد الغني لاعب البنك الأهلي والزمالك السابق لضمه ضمن تدعيمات الموسم الجديد.

وانتهى تعاقد محمد عبد الغني مع البنك الأهلي بنهاية الموسم المنصرم.

وعلم FilGoal.com أن غزل المحلة توصل لاتفاق لضم محمد عبد الغني لمدة موسمين في صفقة انتقال حر.

أخبار متعلقة:
خبر في الجول - غزل المحلة يقترب من ضم ناشئ الأهلي خبر في الجول - غزل المحلة يقترب من ضم محمد عبد الغني خبر في الجول – زد يتمم اتفاقه مع مدافع المحلة لتعويض انتقال محمد إسماعيل لـ الزمالك خبر في الجول - زد يطلب مدافع المحلة لتعويض انتقال محمد إسماعيل لـ الزمالك

محمد عبد الغني لعب 24 مباراة مع البنك الأهلي وسجل هدفا منذ انضمامه إليه قادما من الزمالك في يناير 2024.

بينما لعب صاحب الـ32 عاما 187 مباراة مع الزمالك وسجل 4 أهداف وصنع 3 آخرين خلال 6 سنوات بجميع المسابقات.

عبد الغني يبدأ مسيرته مع سوهاج وانتقل منه إلى نادي مصر سابق (زد حالي) قبل أن ينضم للزمالك في يناير 2018.

ويواصل غزل المحلة محاولات تدعيم صفوفه تحت قيادة علاء عبد العال تحضيرا للموسم الجديد.

غزل المحلة محمد عبد الغني
نرشح لكم
كما كشف في الجول - الصفقة السابعة.. المقاولون العرب يضم دعبسة خبر في الجول - بعد التنسيق بين الاتحاد والرابطة.. كأس عاصمة مصر خلال أمم إفريقيا "لم أر سوى الخير من جماهير الزمالك".. مصطفى شلبي يعلن نهاية رحلته مع القلعة البيضاء فيريرا: هدفنا هو نفس هدف جماهير الزمالك.. ونتحسن يوما بعد يوم سيف جعفر: فيريرا يتعامل معنا بشكل مثالي.. والصفقات الجديدة إضافة قوية ديانج: لا يوجد منافس لـ الأهلي على المستوى القاري.. ولا يمكن أن أتسبب في مشكلة للفريق عبد الناصر محمد: لاعبو الزمالك من أكثر اللاعبين التزاما.. والانضباط والنظام هما الأساس الخطيب يخضع لفحوصات طبية جديدة في باريس
أخر الأخبار
بيليه كولومبيا إلى الدوري الإنجليزي.. جون أرياس ينضم لـ ولفرهامبتون دقيقة | ميركاتو
أول إكوادوري في تاريخ الروسونيري.. ميلان يعلن ضم إستوبنيان 27 دقيقة | ميركاتو
خبر في الجول - غزل المحلة يتوصل لاتفاق بضم محمد عبد الغني لمدة موسمين 32 دقيقة | الدوري المصري
بعد انضمامه لمنتخب الشباب.. مدافع أرسنال: أحلم بالفوز بالبطولات مع الفراعنة 35 دقيقة | منتخب مصر
كما كشف في الجول - الصفقة السابعة.. المقاولون العرب يضم دعبسة 38 دقيقة | الدوري المصري
جناح ليفربول الشاب: فخور بالانضمام لمنتخب مصر للشباب.. واستهدف المنتخب الأول 42 دقيقة | منتخب مصر
اتحاد الكرة يعلن انضمام ثلاثي ليفربول وأرسنال وأوكسير لمعسكر منتخب الشباب 45 دقيقة | منتخب مصر
إيكيتيكي ينضم لمعسكر ليفربول في هونج كونج 58 دقيقة | الدوري الإنجليزي
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 بمشاركة الصفقات وحدث غريب من العش.. الأهلي يهزم الملعب التونسي برباعية وديا 2 وسيط كولومبوس لـ في الجول: من الصعب أن يلعب وسام مع الأهلي مجددا.. والنادي لم يحترمنا 3 بعد أنباء عدم تمكن الزمالك من قيد معالي.. اتحاد الكرة يوضح موقف الأجانب تحت السن 4 الأهلي يرد على عرض الحزم لضم ديانج
/articles/509889/خبر-في-الجول-غزل-المحلة-يتوصل-لاتفاق-بضم-محمد-عبد-الغني-لمدة-موسمين