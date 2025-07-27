خبر في الجول - الأهلي يوافق على بيع كوكا لـ قاسم باشا
الأحد، 27 يوليه 2025 - 01:44
كتب : أحمد الخولي
وافق الأهلي على بيع أحمد نبيل "كوكا" إلى قاسم باشا التركي، حسبما علم FilGoal.com.
أحمد نبيل كوكا
النادي : الأهلي
وكشف FilGoal.com سابقا تلقى الأهلي عرضا رسميا من قاسم باشا التركي لضم أحمد نبيل كوكا. (طالع التفاصيل)
وعلم FilGoal.com أيضا أن الأهلي يحاول الحصول على مقابل مادي أكبر من 750 ألف يورو المعروضة من الفريق التركي.
ويمتد تعاقد كوكا مع الأهلي حتى نهاية الموسم المقبل، ولذلك يفضّل الأهلي بيع اللاعب.
وسبق أن تلقى لاعب الوسط عرضا الصيف الماضي من ريو أفي البرتغالي رفضه الأهلي لحاجة الفريق الفنية. (طالع التفاصيل)
وعلم FilGoal.com أن رغبة اللاعب هي الاحتراف في ظل تواجد أكثر من لاعب في مركز خط الوسط، ولعدم تفضيله اللعب كظهير أيسر خاصة بعد ضم محمد شكري.
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