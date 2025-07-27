خبر في الجول - الأهلي يوافق على بيع كوكا لـ قاسم باشا

الأحد، 27 يوليه 2025 - 01:44

كتب : أحمد الخولي

أحمد نبيل كوكا - الأهلي

وافق الأهلي على بيع أحمد نبيل "كوكا" إلى قاسم باشا التركي، حسبما علم FilGoal.com.

وكشف FilGoal.com سابقا تلقى الأهلي عرضا رسميا من قاسم باشا التركي لضم أحمد نبيل كوكا. (طالع التفاصيل)

وعلم FilGoal.com أيضا أن الأهلي يحاول الحصول على مقابل مادي أكبر من 750 ألف يورو المعروضة من الفريق التركي.

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ويمتد تعاقد كوكا مع الأهلي حتى نهاية الموسم المقبل، ولذلك يفضّل الأهلي بيع اللاعب.

وسبق أن تلقى لاعب الوسط عرضا الصيف الماضي من ريو أفي البرتغالي رفضه الأهلي لحاجة الفريق الفنية. (طالع التفاصيل)

وعلم FilGoal.com أن رغبة اللاعب هي الاحتراف في ظل تواجد أكثر من لاعب في مركز خط الوسط، ولعدم تفضيله اللعب كظهير أيسر خاصة بعد ضم محمد شكري.

وتم تصعيد كوكا للفريق الأول للأهلي في موسم 2019-2020 مع السويسري رينيه فايلر، وكانت أول مشاركة له مع الأهلي تحت قيادة الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني.

صاحب الـ 24 عاما خاض مع الأهلي87 مباراة سجل 2 وصنع 4 في جميع المسابقات وتوج بـ 12 لقبا.

وشارك كوكا في أولمبياد باريس 2024 وسجل هدفا ضد أوزبكستان وحقق المركز الرابع مع المنتخب الأولمبي.

كما شارك في النسخة الأخيرة من كأس العالم للأندية وشغل مركز الظهير الأيسر ضد إنتر ميامي وبورتو.

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