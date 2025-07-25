خبر في الجول - عرض تركي لـ أحمد نبيل كوكا.. وموقف الأهلي واللاعب

الجمعة، 25 يوليه 2025 - 18:02

كتب : أحمد الخولي

مران الأهلي - أحمد نبيل "كوكا"

تلقى الأهلي عرضا رسميا من قاسم باشا التركي لضم أحمد نبيل كوكا، حسبما علم FilGoal.com.

وسبق أن تلقى لاعب الوسط عرضا الصيف الماضي من ريو أفي البرتغالي رفضه الأهلي لحاجة الفريق الفنية. (طالع التفاصيل)

وعلم FilGoal.com أن رغبة اللاعب هي الاحتراف في ظل تواجد أكثر من لاعب في مركز خط الوسط، ولعدم تفضيله اللعب كظهير أيسر خاصة بعد ضم محمد شكري.

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وينتظر الأهلي قرارا نهائيا من خوسيه ريبيرو المدير الفني لحسم موقف اللاعب من العرض المقدم.

وتم تصعيد كوكا للفريق الأول للأهلي في موسم 2019-2020 مع السويسري رينيه فايلر، وكانت أول مشاركة له مع الأهلي تحت قيادة الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني.

صاحب الـ 24 عاما خاض مع الأهلي87 مباراة سجل 2 وصنع 4 في جميع المسابقات وتوج بـ 12 لقبا.

وشارك كوكا في أولمبياد باريس 2024 وسجل هدفا ضد أوزبكستان وحقق المركز الرابع مع المنتخب الأولمبي.

كما شارك في النسخة الأخيرة من كأس العالم للأندية وشغل مركز الظهير الأيسر ضد إنتر ميامي وبورتو.

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