كوكا: تقبلت قرار الأهلي برفض عرض احترافي

الأربعاء، 27 نوفمبر 2024 - 12:12

كتب : FilGoal

مران الأهلي - أحمد نبيل كوكا

كشف أحمد نبيل "كوكا" لاعب وسط الأهلي عن كواليس عروض الاحتراف المقدمة له وموقف النادي الأحمر.

وقال كوكا عبر قناة ناديه: "بالتأكيد أحلم بالاحتراف والعرض الرسمي الوحيد الذي وصل الأهلي كان من أحد أندية البرتغال".

وأضاف "مستمر في الأهلي منذ 13 سنة وأحد أبناء النادي وعندما رفض العرض البرتغالي تقبلت قراره".

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وواصل "إذا رحلت عن الأهلي بالتأكيد سيكون بموافقة النادي وبعدما أترك بصمة جيدة للفريق".

وكان FilGoal.com كشف في وقت سابق عن تلقي كوكا عرضين من أندية برتغالية عقب مشاركته في دورة الألعاب الأولمبية في باريس مع منتخب مصر.

لكن الأهلي قرر رفض هذه العروض والإبقاء على كوكا مع الفريق بناء على رغبة المدير الفني مارسيل كولر.

وتم تصعيد كوكا للفريق الأول للأهلي في موسم 2019-2020 مع السويسري رينيه فايلر، وكانت أول مشاركة له مع الأهلي تحت قيادة الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني.

الأهلي أحمد نبيل كوكا
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