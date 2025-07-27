كما كشف في الجول - سيراميكا يعلن عودة لاكاي من بيراميدز

أعلن نادي سيراميكا كليوباترا ضم فاخري لاكاي قادما من بيراميدز.

ويمهّد رحيل الجنوب إفريقي عن صفوف بيراميدز الباب لقيد البرازيلي إيفرتون الذي اقترب من أن يكون لاعبا جديدا لبطل إفريقيا. (طالع التفاصيل)