كما كشف في الجول - سيراميكا يعلن عودة لاكاي من بيراميدز
الأحد، 27 يوليه 2025 - 01:06
كتب : FilGoal
أعلن نادي سيراميكا كليوباترا ضم فاخري لاكاي قادما من بيراميدز.
فاخري لاكاي
النادي : سيراميكا كليوباترا
ويمهّد رحيل الجنوب إفريقي عن صفوف بيراميدز الباب لقيد البرازيلي إيفرتون الذي اقترب من أن يكون لاعبا جديدا لبطل إفريقيا. (طالع التفاصيل)
نرشح لكم
خبر في الجول - الأهلي يوافق على بيع كوكا لـ قاسم باشا "أحببت كل لحظة من حياتي كلاعب في النادي".. وسام أبو علي يودع الأهلي برسالة مؤثرة أشرف نصار: حسم انتقال ربيع إلى الزمالك.. والرغبة مشتركة في استمرار فيصل معنا 3 صفقات في يوم واحد.. الجونة يعلن تعاقداته الجديدة وكيل أوكو لـ في الجول: الفحص الطبي ليس ملزما لانضمامه لـ الزمالك.. وهو الآن لاعبا لـ لوزيرن أحمد عابدين: الأهلي يفتح أبواب المجد لأي لاعب.. ونسعى للفوز بكل مباراة بعد انتهاء المعسكر التحضيري.. الزمالك يحدد مكان إقامة تدريبات الفريق في الجول يكشف كيف يعطل الزمالك انتقال أوكو إلى الرياض السعودي