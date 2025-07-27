كما كشف في الجول - سيراميكا يعلن عودة لاكاي من بيراميدز

الأحد، 27 يوليه 2025 - 01:06

كتب : FilGoal

فاخري لاكاي - حسام عبد المجيد - الزمالك - سيراميكا كليوباترا

أعلن نادي سيراميكا كليوباترا ضم فاخري لاكاي قادما من بيراميدز.

ويمهّد رحيل الجنوب إفريقي عن صفوف بيراميدز الباب لقيد البرازيلي إيفرتون الذي اقترب من أن يكون لاعبا جديدا لبطل إفريقيا. (طالع التفاصيل)

ومع رحيل لاكاي سيتم قيد البرازيلي الجديد في صفوف السماوي.

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واكتمل الخماسي الأجنبي في صفوف سيراميكا كليوباترا بضم لاكاي إلى جانب كل من: جاستس أرثر – أحمد بلحاج – صديق أوجولا – فيفور أكيم.

وقضى الجنوب إفريقي البالغ 28 عاما الموسم الماضي معارا من سيراميكا كليوباترا وسجل 5 أهداف وصنع 7 في 28 مباراة وتوج بلقب كأس الرابطة المصرية.

ومع بيراميدز خاض اللاعب الدولي 118 مباراة في جميع المسابقات سجل 33 هدفا وصنع 11 وتوج بلقب كأس مصر.

وضم سيراميكا الصيف الحالي كل من محمد المغربي من الاتحاد ومحمد طارق من السكة الحديد وعمرو السولية وكريم وليد وخالد عبد الفتاح وكريم الدبيس من الأهلي.

سيراميكا كليوباترا بيراميدز فاخري لاكاي
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