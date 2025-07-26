خبر في الجول - في تركيا.. إيفرتون يجتاز الكشف الطبي تمهيدا للانتقال لـ بيراميدز

اجتاز البرازيلي إيفرتون دا سيلفا الكشف الطبي تمهيدا للتوقيع لـ بيراميدز حسبما علم FilGoal.com.

إيفرتون دا سيلفا النادي : بانيك أوسترافا بيراميدز

ويتواجد الجناح البرازيلي في معسكر بطل إفريقيا حاليا بتركيا حيث سيواجه الفريق بعد قليل قاسم باشا التركي في مباراة ودية.

وكشف FilGoal.com سابقا توصل بيراميدز لاتفاق مع اللاعب صاحب الـ 28 عاما على البنود الشخصية مع بيراميدز بعقد يمتد لـ 4 مواسم.

وسيكون إيفرتون أولى صفقات بطل إفريقيا الصيفية استعدادا للموسم الجديد ولتعويض رحيل إبراهيم عادل للجزيرة الإماراتي.

وارتبط اسم الجناح الأيسر بالانتقال للأهلي في سوق الانتقالات الشتوية من الموسم الماضي، لكن المفاوضات توقفت بين الفريقين.

وسبق أن أشار تقرير موقع seznam التشيكي إلى أن إيفرتون يقترب من الرحيل بانيك أوسترافا في الصيف الحالي.

وأوضح التقرير أن اللاعب "لم يكن صافي الذهن، ويريد تغييرًا في مسيرته".

وشارك البرازيلي في مباراة بانيك ضد ليجيا وارسو في الدور التمهيدي من الدوري الأوروبي كبديل إذ شارك في الدقيقة 22 بدلا من فيليب كوبالا زميله المصاب.

وقال بافيل كوبال المدير الفني عقب نهاية اللقاء: "بذل إيوي قصارى جهده مع بانيك أوسترافا على مدار العامين الماضيين. وهو الآن بصدد تحديد مستقبله، ولم يكن صافي الذهن".

وأضاف "كان هذا واضحا أيضا في بوهيمكا (في الجولة الأولى من الدوري التشيكي) لكنه أخبرني داخليا أنه سيشارك في تلك المباراة إذا لزم الأمر. للأسف، كنا بحاجة إلى ذلك على حساب إصابة فيليب كوبالا".

الجناح الأيسر البالغ 28 عاما خاض 70 مباراة مع بانيك وسجل 30 هدفا وصنع 13 في جميع المسابقات.

وارتبط اسم البرازيلي في يناير الماضي بالانتقال للأهلي ووفقا للتقارير السابقة فالنادي التشيكي طلب 2.5 مليون دولار لبيع لاعبه للأهلي.

ويمتد تعاقد إيفرتون دا سيلفا مع بانيك أوسترافا التشيكي حتى صيف 2027.

وبدأ إيفرتون مسيرته مع نادي ساو برناردو أحد اندية دوري الدرجة الثالثة البرازيلي في 2016.

ثم خاض إيفرتون تجربته الأوربية الأولى مع اف سي فيون زلات مورافس في عام 2019.

وتنقل إيفرتون بين عدة أندية حتى انضم إلى سلافيا براج أحد أشهر أندية التشيك في صيف 2022 ليتوج معه بلقب كأس التشيك.

وفي صيف 2023 انتقل الجناح البرازيلي إلى بانيك أوسترافا على سبيل الإعارة ثم تحول إلى انتقال نهائي.