وكيل أوكو لـ في الجول: الفحص الطبي ليس ملزما لانضمامه لـ الزمالك.. وهو الآن لاعبا لـ لوزيرن

أوضح ماريوس هابيامبيري وكيل تيدي أوكو لاعب لوزيرن السويسري موقفه من انتقال اللاعب لـ الزمالك الذي لم يتم.

وتوصل الزمالك لاتفاق مع لوزيرن من قبل لضم الجناح لكنه فضّل عدم إتمام التعاقد حسبما كشف عبر FilGoal.com.

وكشف FilGoal.com في وقت سابق كيف يعطل الزمالك انتقال أوكو إلى الرياض السعودي. (طالع التفاصيل)

وقال وكيل تيدي أوكو لـ FilGoal.com: "الاتفاق الثلاثي ليس عقد عمل. في هذا الاتفاق، يكون اللاعب والناديان وقعوا على العقود".

وأضاف "ويتطلب هذا الاتفاق إتمام عدة خطوات رئيسية لاعتبار الانتقال صحيحا:

يجب على اللاعب إنهاء عقد عمله مع ناديه الحالي.

يجب على اللاعب توقيع عقد عمل جديد مع النادي المستقبلي.

يجب على اللاعب الخضوع لفحص طبي واجتيازه.

يجب على النادي الجديد إكمال العملية من خلال نظام FIFA TMS.

يجب على النادي الجديد تسجيل اللاعب في الاتحاد المحلي.

وشدد "في الوقت الحالي، الخطوة الوحيدة التي اكتملت هي الفحص الطبي، واجتيازه ليس ملزما لإتمام التعاقد".

وأوضح "تيدي أوكو قالها صراحة، وعلنا بأنه لن يلعب أبدا للزمالك".

وتابع "إذا اعتقد الزمالك أنه يحمى حقوقه القانونية، فإننا ندعوه للمضي قدما في تقديم العقد المزعوم إلى الاتحادين المصري والدولي، ولا يمكنهم ببساطة قبول فكرة رفض لاعب للعب معهم".

وأكمل "دعوني أوضح أيضا أن تيدي أوكو لم يوقع لأي نادٍ آخر، ولا يزال لاعبا في لوزيرن".

وأتم "وصلنا مصر السبت وغادرنا يوم الأحد، جئنا لمعرفة هل يمكن لعائلة تيدي أن تعيش في مصر أم لا".

وسبق أن أجرى FilGoal.com حوارا مع اللاعب لمعرفة سبب عدم إتمام تعاقده مع الزمالك وكان رده كالتالي:

أزمة الفحص الطبي والمقابل المالي

"لم أفشل أبدا في الفحص الطبي، وأجريته دون مشكلة بعد توصل الزمالك لاتفاق مع لوزيرن، أنا بخير ولعبت طوال الموسم الماضي بشكل طبيعي".

"المقابل المادي ليس المشكلة وراء عدم انضمامي إلى الزمالك، فعرض النادي كان أقل مما تلقيته في تركيا على سبيل المثال، ولم أنضم للفريق التركي وكنت مستعدا للانضمام إلى الزمالك".

"تلقيت عروضا أكبر من الزمالك من الناحية المالية خلال الفترة الماضية واخترت الفريق وقتها بسبب رغبتي في الانضمام إلى دولة إسلامية، وأنا أمتلك عدد من العروض الأوروبية".

سبب فشل الانتقال الحقيقي

"السبب الحقيقي لعدم انضمامي للزمالك؟ كانت مشكلة شخصية وأحاول شرحها للنادي لذلك قررت عدم الانتقال، أردت أن أكون هنا وأبذل 100% من جهدي، وإذا شعرت أن ذلك غير ممكن وبدون عائلتي فبالتأكيد لم يكن ذلك ممكنا".

"كوني مسلما، أردت العيش في مكان ما مع عائلتي وكان ذلك حلما لهم، لدي عروض مختلف بمقابل مالي أكبر، لكنني أحببت مشروع الزمالك وقررت المجيء وكنت مستعدا للتوقيع بسرعة في الأسابيع الماضية".

"وذلك لأن مصر بلد جميل حقا، وشعرت أنني لن أستطيع رد حب الناس لي إذا كنت وحدي بدون عائلتي، وبالفعل عائلتي لن تأتي معي إلى مصر لذلك قررت عدم الانضمام إلى الزمالك".

ولعب تيدي لكل من لوهافر الرديف وليل الرديف وبولوني في فرنسا، ثم انتقل للوزيرن السويسري في 2023 وقضى الموسم الماضي معارا للوزان السويسري.

الجناح صاحب الـ 27 عاما سجل 10 أهداف وصنع 7 في 42 مباراة الموسم الماضي مع لوزان السويسري.

وخلال مسيرته إجمالا خاض 265 مباراة سجل 55 هدفا وصنع 33 في جميع المسابقات.

ويشغل الإيفواري مركزي الجناح الأيمن والمهاجم وأيضا يلعب كجناح أيسر وصانع ألعاب..

وتضم قائمة الأبيض 5 لاعبين أجانب: المغربي صلاح الدين مصدق - المغربي محمود بنتايك - التونسي سيف الجزيري - الأنجولي شيكو بانزا - التونسي أحمد الجفالي.

وضم الزمالك حتى الآن كل من أحمد شريف وعمرو ناصر وشيكو بانزا والمهدي سليمان وآدم كايد في سوق الانتقالات الصيفية الجارية.