حوار في الجول - تيدي أوكو يكشف أسباب فشل انتقاله إلى الزمالك.. وموقف الكشف الطبي

تحدث تيدي أوكو لاعب لوزيرن السويسري عن أسباب فشل انتقاله إلى الزمالك.

وكان الزمالك قريبا من ضم تيدي أوكو بعد إتمام الاتفاق مع الجناح الفرنسي وناديه لوزيرن السويسري قبل أنباء اقترابه من الرياض السعودي.

وتواصل FilGoal.com مع تيدي أوكو للحديث عن أسباب فشل انتقاله إلى الزمالك في الحوار الآتي:

أزمة الفحص الطبي والمقابل المالي

"لم أفشل أبدا في الفحص الطبي، وأجريته دون مشكلة بعد توصل الزمالك لاتفاق مع لوزيرن، أنا بخير ولعبت طوال الموسم الماضي بشكل طبيعي".

"المقابل المادي ليس المشكلة وراء عدم انضمامي إلى الزمالك، فعرض النادي كان أقل مما تلقيته في تركيا على سبيل المثال، ولم أنضم للفريق التركي وكنت مستعدا للانضمام إلى الزمالك".

"تلقيت عروضا أكبر من الزمالك من الناحية المالية خلال الفترة الماضية واخترت الفريق وقتها بسبب رغبتي في الانضمام إلى دولة إسلامية، وأنا أمتلك عدد من العروض الأوروبية".

سبب فشل الانتقال الحقيقي

"السبب الحقيقي لعدم انضمامي للزمالك؟ كانت مشكلة شخصية وأحاول شرحها للنادي لذلك قررت عدم الانتقال، أردت أن أكون هنا وأبذل 100% من جهدي، وإذا شعرت أن ذلك غير ممكن وبدون عائلتي فبالتأكيد لم يكن ذلك ممكنا".

"كوني مسلما، أردت العيش في مكان ما مع عائلتي وكان ذلك حلما لهم، لدي عروض مختلف بمقابل مالي أكبر، لكنني أحببت مشروع الزمالك وقررت المجيء وكنت مستعدا للتوقيع بسرعة في الأسابيع الماضية".

"وذلك لأن مصر بلد جميل حقا، وشعرت أنني لن أستطيع رد حب الناس لي إذا كنت وحدي بدون عائلتي، وبالفعل عائلتي لن تأتي معي إلى مصر لذلك قررت عدم الانضمام إلى الزمالك".

التوقيع والتواصل مع نداي وطاهر

"لم أوقع على أي شيء مع الزمالك، ولن أوقع فقد اتخذت قراري، ولا أحد يعلم عن المستقبل، أحترم النادي وجماهيره".

"التراجع عن الانضمام للزمالك بسبب التواصل مع إبراهيما نداي؟ هذه أخبار كاذبة".

"طاهر محمد صديق لي، لكنني أحترم الزمالك ولذلك لم أرغب في سؤال شخص يلعب للمنافس عن أي شيء يخص النادي".

أزمات الزمالك السابقة

"أعلم بالفعل مشاكل النادي السابقة، لكن قلت لنفسي أن الزمالك ناد كبير وعظيم وقررت أن أثق في مجالس الإدارات الجديدة، وطلبت بعض الضمانات وإن لم تحدث لكنت غادرت إذا لم يحترموا تلك الضمانات، لكنني كنت أثق بهم لذلك هذه لم تكن المشكلة".

"بدأت مفاوضاتي مع الزمالك في 18 يونيو الماضي تقريبا، أنا فرنسي إيفواري ووالدي يعرف الكثير عن مصر ويحدثني كثيرا عن الدوريات الإفريقية، لذلك كنت أعرف الزمالك وتاريخه بالفعل، لا أعلم الدوري المصري جيدا لكن أعرف أنه يعتمد على القوة البدنية".

جماهير الزمالك

"تواصل جماهير الزمالك معي بعد أنباء انضمامي؟ هذه المرة الأولى التي أشعر فيها بشيء كهذا وأردت حقا إسعاد ملايين المشجعين، لكن الله يعلم أفضل منا".

"رسالتي لجمهور الزمالك هي أنني أتمنى لهم التوفيق وأؤمن بمشروعهم الجديد ومجلس الإدارة وأعتقد أنهم سيقومون بعمل جيد، أتمنى أن تتفهموا احترامي الشديد لكم، وسأواصل متابعة النادي".

وعلم FilGoal.com أن اللاعب قد يعلن مصير مستقبله في فيديو مصور مساء اليوم الأربعاء.

ولعب تيدي لكل من لوهافر الرديف وليل الرديف وبولوني في فرنسا، ثم انتقل للوزيرن السويسري في 2023 وقضى الموسم الماضي معارا للوزان السويسري.

الجناح صاحب الـ 27 عاما سجل 10 أهداف وصنع 7 في 42 مباراة الموسم الماضي مع لوزان السويسري.

وخلال مسيرته إجمالا خاض 265 مباراة سجل 55 هدفا وصنع 33 في جميع المسابقات.

ويشغل الإيفواري مركزي الجناح الأيمن والمهاجم وأيضا يلعب كجناح أيسر وصانع ألعاب..

وتضم قائمة الأبيض 5 لاعبين أجانب: المغربي صلاح الدين مصدق - المغربي محمود بنتايك - التونسي سيف الجزيري - الأنجولي شيكو بانزا - التونسي أحمد الجفالي.

وضم الزمالك حتى الآن كل من أحمد شريف وعمرو ناصر وشيكو بانزا والمهدي سليمان في سوق الانتقالات الصيفية الجارية.