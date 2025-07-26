في الجول يكشف كيف يعطل الزمالك انتقال أوكو إلى الرياض السعودي

يتوقف انتقال الإيفواري تيدي أوكو من لوزيرن السويسري إلى الرياض السعودي على الزمالك.

وتوصل الزمالك لاتفاق مع لوزيرن من قبل لضم الجناح لكنه فضّل عدم إتمام التعاقد حسبما كشف عبر FilGoal.com.

ويكشف FilGoal.com كيف يعطل الزمالك انتقال أوكو إلى الرياض السعودي.

الزمالك وقع مع لوزيرن السويسري عقود انتقال تيدي أوكو للأبيض، واللاعب وقّع على أوراق رغبته للسفر لمصر لإتمام التعاقد مع الزمالك.

وبناء عليه النادي السويسري أعطى اللاعب الضوء الأخضر للسفر إلى مصر من أجل إجراء الكشف الطبي.

الإيفواري لم يوقع على عقود إتمام التعاقد مع الزمالك، ثم اتفق مع الرياض السعودي على الانتقال له.

النادي السويسري أبلغ اللاعب بأن انتقاله للفريق السعودي لن يتم إلا بحل أزمته مع الزمالك.

وسبق أن أجرى FilGoal.com حوارا مع اللاعب لمعرفة سبب عدم إتمام تعاقده مع الزمالك وكان رده كالتالي:

أزمة الفحص الطبي والمقابل المالي

"لم أفشل أبدا في الفحص الطبي، وأجريته دون مشكلة بعد توصل الزمالك لاتفاق مع لوزيرن، أنا بخير ولعبت طوال الموسم الماضي بشكل طبيعي".

"المقابل المادي ليس المشكلة وراء عدم انضمامي إلى الزمالك، فعرض النادي كان أقل مما تلقيته في تركيا على سبيل المثال، ولم أنضم للفريق التركي وكنت مستعدا للانضمام إلى الزمالك".

"تلقيت عروضا أكبر من الزمالك من الناحية المالية خلال الفترة الماضية واخترت الفريق وقتها بسبب رغبتي في الانضمام إلى دولة إسلامية، وأنا أمتلك عدد من العروض الأوروبية".

سبب فشل الانتقال الحقيقي

"السبب الحقيقي لعدم انضمامي للزمالك؟ كانت مشكلة شخصية وأحاول شرحها للنادي لذلك قررت عدم الانتقال، أردت أن أكون هنا وأبذل 100% من جهدي، وإذا شعرت أن ذلك غير ممكن وبدون عائلتي فبالتأكيد لم يكن ذلك ممكنا".

"كوني مسلما، أردت العيش في مكان ما مع عائلتي وكان ذلك حلما لهم، لدي عروض مختلف بمقابل مالي أكبر، لكنني أحببت مشروع الزمالك وقررت المجيء وكنت مستعدا للتوقيع بسرعة في الأسابيع الماضية".

"وذلك لأن مصر بلد جميل حقا، وشعرت أنني لن أستطيع رد حب الناس لي إذا كنت وحدي بدون عائلتي، وبالفعل عائلتي لن تأتي معي إلى مصر لذلك قررت عدم الانضمام إلى الزمالك".

ولعب تيدي لكل من لوهافر الرديف وليل الرديف وبولوني في فرنسا، ثم انتقل للوزيرن السويسري في 2023 وقضى الموسم الماضي معارا للوزان السويسري.

الجناح صاحب الـ 27 عاما سجل 10 أهداف وصنع 7 في 42 مباراة الموسم الماضي مع لوزان السويسري.

وخلال مسيرته إجمالا خاض 265 مباراة سجل 55 هدفا وصنع 33 في جميع المسابقات.

ويشغل الإيفواري مركزي الجناح الأيمن والمهاجم وأيضا يلعب كجناح أيسر وصانع ألعاب..

وتضم قائمة الأبيض 5 لاعبين أجانب: المغربي صلاح الدين مصدق - المغربي محمود بنتايك - التونسي سيف الجزيري - الأنجولي شيكو بانزا - التونسي أحمد الجفالي.

وضم الزمالك حتى الآن كل من أحمد شريف وعمرو ناصر وشيكو بانزا والمهدي سليمان وآدم كايد في سوق الانتقالات الصيفية الجارية.