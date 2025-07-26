الأعلى في فريقه.. تقرير دنماركي يكشف راتب وسام أبو علي مع كولومبوس كرو

سيصبح وسام أبو علي لاعب كولومبوس كرو الجديد صاحب أعلى راتب سنوي في النادي.

وأعلن الأهلي رحيل وسام أبو علي صوب كولومبوس كرو الأمريكي. (طالع التفاصيل)

وأعلن كولومبوس كرو ضم الدولي الفلسطيني بعقد يمتد حتى 2027 مع خيار التجديد لموسم إضافي.

وكشف موقع tipsbladet الدنماركي أن راتب وسام أبو علي سيتراوح بين 11.8 مليون دولار لـ 13.3 مليون دولار خلال 3 مواسم ونصف مع كولومبوس كرو الأمريكي.

بذلك سيكون راتب وسام السنوي هو 3.8 مليون دولار ما يجعله أعلى راتب في النادي الأمريكي خلال مدة التعاقد.

وفي الوقت الحالي يعد الأوروجوياني دييجو روسي صاحب أعلى راتب في النادي بـ 3.42 مليون دولار سنويا.

وأصبح وسام ثاني أغلى لاعب يتم بيعه في تاريخ الدوري المصري بقيمة 7.5 مليون دولار بعد ماليك إيفونا لاعب الأهلي الذي انتقل لتيانجين تيدا الصيني مقابل 8 ملايين دولار.

فيما بات الدولي الفلسطيني ثالث أغلى صفقة في تاريخ كرو بعد الكولومبي كوتشو هيرنانديز والأرميني لوكاس زيليريان.

وقال آدم وطني وسيط كولومبوس كرو لـ في الجول: "وسام أبو علي ينتظر الحصول على التأشيرة الدائمة للانضمام إلى كولومبوس كرو".