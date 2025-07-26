الأعلى في فريقه.. تقرير دنماركي يكشف راتب وسام أبو علي مع كولومبوس كرو

السبت، 26 يوليه 2025 - 19:12

كتب : FilGoal

احتفال وسام أبو علي بهدفه - الأهلي ضد بورتو

سيصبح وسام أبو علي لاعب كولومبوس كرو الجديد صاحب أعلى راتب سنوي في النادي.

وسام أبو علي

النادي : كولومبوس كرو

كولومبوس كرو

وأعلن الأهلي رحيل وسام أبو علي صوب كولومبوس كرو الأمريكي. (طالع التفاصيل)

وأعلن كولومبوس كرو ضم الدولي الفلسطيني بعقد يمتد حتى 2027 مع خيار التجديد لموسم إضافي.

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وكشف موقع tipsbladet الدنماركي أن راتب وسام أبو علي سيتراوح بين 11.8 مليون دولار لـ 13.3 مليون دولار خلال 3 مواسم ونصف مع كولومبوس كرو الأمريكي.

بذلك سيكون راتب وسام السنوي هو 3.8 مليون دولار ما يجعله أعلى راتب في النادي الأمريكي خلال مدة التعاقد.

وفي الوقت الحالي يعد الأوروجوياني دييجو روسي صاحب أعلى راتب في النادي بـ 3.42 مليون دولار سنويا.

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وأصبح وسام ثاني أغلى لاعب يتم بيعه في تاريخ الدوري المصري بقيمة 7.5 مليون دولار بعد ماليك إيفونا لاعب الأهلي الذي انتقل لتيانجين تيدا الصيني مقابل 8 ملايين دولار.

فيما بات الدولي الفلسطيني ثالث أغلى صفقة في تاريخ كرو بعد الكولومبي كوتشو هيرنانديز والأرميني لوكاس زيليريان.

وقال آدم وطني وسيط كولومبوس كرو لـ في الجول: "وسام أبو علي ينتظر الحصول على التأشيرة الدائمة للانضمام إلى كولومبوس كرو".

وأضاف "الاتفاق تم مقابل 7.5 مليون دولار + مليون دولار كحوافز و10 % من إعادة البيع".

كما سلط موقع GiveMeSport الإنجليزي الضوء على اتفاق كولومبوس كرو مع الاهلي لضم وسام أبو علي. (طالع التفاصيل)

ويمتد عقد اللاعب الفلسطيني حتى 2029 مع الأهلي.

وانضم وسام أبو علي للنادي الأهلي في يناير 2024 قادما من سيريس السويدي.

وتوج وسام أبو علي بألقاب الدوري مرتين، ودوري أبطال إفريقيا، والسوبر المصري، بالإضافة إلى كأس التحدي في بطولة إنتركونتيننتال.

وخاض صاحب الـ 26 عاما مع الأهلي 60 مباراة سجل 38 هدفا وصنع 10 وتوج بلقب هداف الدوري المصري 2023-24.

الأهلي الدوري الأمريكي كولومبوس كرو
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