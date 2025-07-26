كما كشف في الجول - الأهلي يعلن رحيل وسام أبو علي لـ كولومبوس كرو

السبت، 26 يوليه 2025 - 17:36

كتب : أحمد الخولي

الأهلي ضد المقاولون العرب

أعلن الأهلي رحيل وسام أبو علي صوب كولومبوس كرو الأمريكي.

وكان آدم وطني وسيط كولومبوس كرو في صفقة وسام أبو علي قد كشف عبر FilGoal.com عن إتمام الصفقة بنسبة 100%. (طالع التفاصيل)

وكشف النادي أن انتقاله مهاجمه الفلسطيني جاء بعد مفاوضات مكثفة طوال الفترة الماضية.

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وأنهت إدارة التعاقدات كافة الإجراءات بالتوقيع مع رابطة أندية الدوري الأمريكي على عقد شراء اللاعب وفقا للنظام المتبع هناك.

وخضع وسام أبو علي للكشف الطبي لبدء تفعيل التعاقد.

May be an image of ‎2 people, people playing soccer, people playing football and ‎text that says '‎ណាណបភ وسام أبو علي ينتقل إلى كولومبوس کرو الأمريكي وافق النادي على بيع وسام أبو علي مهاجم الفريق الأول لكرة القدم إلى نادي كولومبوس کرو الأمريكي بعد مفاوضات مكثفة طوال الفترة الماضية.. وقامت إدارة التعاقدات بإنهاء كافة الإجراءات بالتوقيع مع رابطة أندية الدوري الأمريكي على عقد شراء اللاعب وفقًا للنظام المتبع .هناك. فيما خضع وسام أبو علي للكشف الطبي لبدء تفعيل .التعاقد MISRT FABMISR etisalatand RIMULA ALMARASEM Haier Coca-Cola OGLC PROMETEON JETOUR YouFutur Drive‎'‎‎

وأصبح وسام ثاني أغلى لاعب يتم بيعه في تاريخ الدوري المصري بقيمة 7.5 مليون دولار بعد ماليك إيفونا لاعب الأهلي الذي انتقل لتيانجين تيدا الصيني مقابل 8 ملايين دولار.

فيما بات الدولي الفلسطيني ثالث أغلى صفقة في تاريخ كرو بعد الكولومبي كوتشو هيرنانديز والأرميني لوكاس زيليريان.

وأعلن كولومبوس كرو ضم الدولي الفلسطيني بعقد يمتد حتى 2027 مع خيار التجديد لموسم إضافي.

وقال عيسى تالا المدير الفني لكرو عبر موقع النادي الرسمي: "وسام لاعب خاص ومسيرته تدل على مرونته وشخصيته القوية، وهي الصفات التي يقدرها النادي".

وأضاف: "إنه هداف أثبت نفسه، يدرك ما يلزم لمساعدة فريقه على الفوز. ستعزز مهاراته الهجومية وطاقته وجاذبيته فريقنا، ونحن على ثقة بأنه سيُبدع في نظامنا".

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وقال آدم وطني وسيط كولومبوس كرو لـ في الجول: "وسام أبو علي ينتظر الحصول على التأشيرة الدائمة للانضمام إلى كولومبوس كرو".

وأضاف "الاتفاق تم مقابل 7.5 مليون دولار + مليون دولار كحوافز و10 % من إعادة البيع".

كما سلط موقع GiveMeSport الإنجليزي الضوء على اتفاق كولومبوس كرو مع الاهلي لضم وسام أبو علي. (طالع التفاصيل)

ويمتد عقد اللاعب الفلسطيني حتى 2029 مع الأهلي.

وانضم وسام أبو علي للنادي الأهلي في يناير 2024 قادما من سيريس السويدي.

وتوج وسام أبو علي بألقاب الدوري مرتين، ودوري أبطال إفريقيا، والسوبر المصري، بالإضافة إلى كأس التحدي في بطولة إنتركونتيننتال.

وخاض صاحب الـ 26 عاما مع الأهلي 60 مباراة سجل 38 هدفا وصنع 10 وتوج بلقب هداف الدوري المصري 2023-24.

وسجل وسام أبو علي 3 أهداف "هاتريك" أمام بورتو في الجولة الأخيرة لدور المجموعات في كأس العالم للأندية.

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