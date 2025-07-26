كما كشف في الجول - الأهلي يعلن رحيل وسام أبو علي لـ كولومبوس كرو

أعلن الأهلي رحيل وسام أبو علي صوب كولومبوس كرو الأمريكي.

وكان آدم وطني وسيط كولومبوس كرو في صفقة وسام أبو علي قد كشف عبر FilGoal.com عن إتمام الصفقة بنسبة 100%. (طالع التفاصيل)

وكشف النادي أن انتقاله مهاجمه الفلسطيني جاء بعد مفاوضات مكثفة طوال الفترة الماضية.

وأنهت إدارة التعاقدات كافة الإجراءات بالتوقيع مع رابطة أندية الدوري الأمريكي على عقد شراء اللاعب وفقا للنظام المتبع هناك.

وخضع وسام أبو علي للكشف الطبي لبدء تفعيل التعاقد.

وأصبح وسام ثاني أغلى لاعب يتم بيعه في تاريخ الدوري المصري بقيمة 7.5 مليون دولار بعد ماليك إيفونا لاعب الأهلي الذي انتقل لتيانجين تيدا الصيني مقابل 8 ملايين دولار.

فيما بات الدولي الفلسطيني ثالث أغلى صفقة في تاريخ كرو بعد الكولومبي كوتشو هيرنانديز والأرميني لوكاس زيليريان.

وأعلن كولومبوس كرو ضم الدولي الفلسطيني بعقد يمتد حتى 2027 مع خيار التجديد لموسم إضافي.

وقال عيسى تالا المدير الفني لكرو عبر موقع النادي الرسمي: "وسام لاعب خاص ومسيرته تدل على مرونته وشخصيته القوية، وهي الصفات التي يقدرها النادي".

وأضاف: "إنه هداف أثبت نفسه، يدرك ما يلزم لمساعدة فريقه على الفوز. ستعزز مهاراته الهجومية وطاقته وجاذبيته فريقنا، ونحن على ثقة بأنه سيُبدع في نظامنا".

وقال آدم وطني وسيط كولومبوس كرو لـ في الجول: "وسام أبو علي ينتظر الحصول على التأشيرة الدائمة للانضمام إلى كولومبوس كرو".