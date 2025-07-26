تقرير إنجليزي يكشف التفاصيل المالية لانتقال وسام أبو علي لـ كولومبوس كرو

السبت، 26 يوليه 2025 - 13:16

كتب : FilGoal

وسام أبو علي - الأهلي ضد بورتو

كشف تقرير إنجليزي عن التفاصيل المالية لانتقال وسام أبو علي مهاجم الأهلي إلى كولومبوس كرو الأمريكي.

وكان آدم وطني وسيط كولومبوس كرو في صفقة وسام أبو علي قد كشف عبر FilGoal.com عن إتمام الصفقة بنسبة 100%. (طالع التفاصيل)

وبحسب موقع GiveMeSport الإنجليزي، فإن نادي كولومبوس كرو الأمريكي تعاقد مع المهاجم الفلسطيني وسام أبو علي قادما من صفوف الأهلي في صفقة قدرت بـ7.5 مليون دولار، بالإضافة إلى مليون دولار كحوافز، مع احتفاظ الأهلي بنسبة 10% من قيمة إعادة البيع.

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وأوضح التقرير ذاته أن وسام أبو علي سيمثل أحد العناصر الأساسية في مشروع الفريق الأمريكي، حيث سُجل كلاعب "Designated Player" وهو نظام يتيح للنادي منحه عقدا يتجاوز سقف الرواتب.

وذكر التقرير أن الصفقة تعد من أكبر الصفقات في تاريخ انتقالات اللاعبين العرب إلى الدوري الأمريكي، وتعكس تطور قيمة اللاعب بعد تألقه في الفترة الأخيرة مع بطل إفريقيا.

ويمتد عقد اللاعب الفلسطيني حتى 2029 مع الأهلي.

وانضم وسام أبو علي للنادي الأهلي في يناير 2024 قادما من سيريس السويدي.

وتوج وسام أبو علي بألقاب الدوري مرتين، ودوري أبطال إفريقيا، والسوبر المصري، بالإضافة إلى كأس التحدي في بطولة إنتركونتيننتال.

وسجل وسام أبو علي 3 أهداف "هاتريك" أمام بورتو في الجولة الأخيرة لدور المجموعات في كأس العالم للأندية.

وسام أبو علي الأهلي كولومبوس كرو
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