سلوت يوضح سبب غياب دياز ونونيز عن ودية ميلان

كشف أرني سلوت المدير الفني لـ ليفربول سبب غياب لويس دياز وداروين نونيز عن مواجهة ميلان الودية.

وخسر ليفربول من ميلان بنتيجة 4-2 في مباراة ودية أقيمت في هونج كونج.

أوضح أرني سلوت المدير الفني لـ ليفربول: "غياب لويس دياز عن لقاء ميلان؟ بالفعل الأمر مرتبط بمستقبله".

وأضاف "هناك الكثير من الشائعات حوله مؤخرا ولا أريد الخوض في تفاصيلها، يتدرب بشكل جيد لكننا قررنا أنه لن يلعب معنا في الوقت الحالي".

وأكمل "تحدثت مع دياز حول ذلك، وأعتدت على التحدث مع لاعبي فريق بشكل منتظم، مثلما قلت هو يتدرب جيدا لكننا قررنا أنه من الأفضل ألا يخوض المباريات معنا حالياـ ولا أستطيع الحديث أكثر من ذلك".

وشدد "هل سيرحل لويس دياز؟ لست الشخص المناسب لسؤاله عن هذا الأمر".

ووفقا لشبكة سكاي سبورت الألمانية فإن بايرن ميونيخ يواصل محاولاته لضم الجناح الكولومبي ورفع عرضه لـ 67.5 مليون يورو.

وأتم "موقف داروين نونيز؟ يتدرب شكل جيد ولعب عدة مباريات في الفترة التحضيرية لكنه مصاب لذلك لم نرد المخاطرة به، كذلك نفس الأمر ينطبق على واتارا إندو".

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أقيمت المباراة في ملعب كاي تاك بهونج كونج.

وشهدت المباراة مشاركة محمد صلاح، دومينيك، وفلوريان فيرتز بشكل أساسي مع ليفربول.