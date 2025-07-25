سكاي ألمانيا: بايرن ميونيخ يتمسك بضم دياز.. ويقدم عرضا جديدًا

بايرن ميونيخ يتمسك بضم لويس دياز من ليفربول ويقدم عرضا جديدا أعلى من العرض السابق البالغ 67.5 مليون يورو.. واللاعب يرغب في إتمام الصفقة

يتمسك نادي بايرن ميونيخ الألماني بإتمام صفقة ضم الكولومبي لويس دياز جناح فريق ليفربول الإنجليزي خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وذكرت شبكة سكاي سبورت ألمانيا أن بايرن ميونيخ لن يتخلى عن ضم لويس دياز، وقدم عرضا جديدا لضم اللاعب.

وأوضحت سكاي "العرض الجديد من بايرن ميونيخ أعلى من العرض السابق البالغ 67.5 مليون يورو، والذي رفضه ليفربول من قبل".

وأكملت "المفاوضات بين الناديين جارية، ويقود المفاوضات من جانب بايرن ميونيخ يان كريستيان دريسن الرئيس التنفيذي للنادي، وماكس إيبرل المدير الرياضي".

وأتمت سكاي في تقريرها "يرغب دياز في الانتقال إلى بايرن ميونيخ إن أمكن، وينتظر اتفاق الناديين، وأعرب بالفعل عن رغبته في إتمام الصفقة".

ويمتد تعاقد دياز مع ليفربول حتى صيف 2027.

وانضم دياز إلى ليفربول قادمًا من نادي بورتو عام 2022 مقابل 54 مليون يورو.

وشارك دياز مع ليفربول في 148 مباراة رسمية مسجلا 41 هدفًا وقدم 23 تمريرة حاسمة.

وفاز دياز بلقب الدوري الإنجليزي مع ليفربول الموسم الماضي.

كما فاز بكأس الاتحاد الإنجليزي، وكأس الرابطة الإنجليزية مرتين، وكأس السوبر الإنجليزي مرة واحدة.