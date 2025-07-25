سكاي ألمانيا: بايرن ميونيخ يتمسك بضم دياز.. ويقدم عرضا جديدًا

الجمعة، 25 يوليه 2025 - 14:29

كتب : FilGoal

لويس دياز - ليفربول

بايرن ميونيخ يتمسك بضم لويس دياز من ليفربول ويقدم عرضا جديدا أعلى من العرض السابق البالغ 67.5 مليون يورو.. واللاعب يرغب في إتمام الصفقة

يتمسك نادي بايرن ميونيخ الألماني بإتمام صفقة ضم الكولومبي لويس دياز جناح فريق ليفربول الإنجليزي خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وذكرت شبكة سكاي سبورت ألمانيا أن بايرن ميونيخ لن يتخلى عن ضم لويس دياز، وقدم عرضا جديدا لضم اللاعب.

أخبار متعلقة:
تقرير: بايرن يقدم عرضه الجديد لـ ليفربول من أجل لويس دياز تقرير: لويس دياز يطلب من ليفربول تحديد موقفه ليفربول يكتسح ستوك بخماسية خلف أبواب مغلقة.. واستبعاد لويس دياز

وأوضحت سكاي "العرض الجديد من بايرن ميونيخ أعلى من العرض السابق البالغ 67.5 مليون يورو، والذي رفضه ليفربول من قبل".

وأكملت "المفاوضات بين الناديين جارية، ويقود المفاوضات من جانب بايرن ميونيخ يان كريستيان دريسن الرئيس التنفيذي للنادي، وماكس إيبرل المدير الرياضي".

وأتمت سكاي في تقريرها "يرغب دياز في الانتقال إلى بايرن ميونيخ إن أمكن، وينتظر اتفاق الناديين، وأعرب بالفعل عن رغبته في إتمام الصفقة".

ويمتد تعاقد دياز مع ليفربول حتى صيف 2027.

وانضم دياز إلى ليفربول قادمًا من نادي بورتو عام 2022 مقابل 54 مليون يورو.

وشارك دياز مع ليفربول في 148 مباراة رسمية مسجلا 41 هدفًا وقدم 23 تمريرة حاسمة.

وفاز دياز بلقب الدوري الإنجليزي مع ليفربول الموسم الماضي.

كما فاز بكأس الاتحاد الإنجليزي، وكأس الرابطة الإنجليزية مرتين، وكأس السوبر الإنجليزي مرة واحدة.

بايرن ميونيخ لويس دياز
نرشح لكم
مولر يحسم وجهته المقبلة: أتطلع إلى تجربة الدوري الأمريكي بشغف خبر في الجول - بتروجت يتمم اتفاقه مع مدافع منتخب إثيوبيا الصفاقسي لـ في الجول: حمزة المثلوثي ابن النادي وهناك اتصالات لعودته بعد ارتباطه بالانتقال لـ الزمالك.. الرجاء المغربي يعلن تعاقده مع بلال ولد الشيخ وسيط كولومبوس كرو لـ في الجول: صفقة أبو علي تمت 100%.. وهذه حقيقة عرض الأخدود الرياضية: إيزاك طلب من الهلال 60 مليون يورو سنويا.. وإنزاجي يطلب مهاجم ليفربول محمد ربيعة يظهر للمرة الأولى في مران زد التجربة العربية الأولى.. الكويت الكويتي يضم سام مرسي
أخر الأخبار
قاسم باشا يعلن موعد مباراته الودية أمام بيراميدز 19 دقيقة | الدوري المصري
اسكواش - ثلاثي وادي دجلة إلى نصف نهائي بطولة العالم للناشئين 35 دقيقة | رياضات أخرى
مولر يحسم وجهته المقبلة: أتطلع إلى تجربة الدوري الأمريكي بشغف 54 دقيقة | ميركاتو
سكاي ألمانيا: بايرن ميونيخ يتمسك بضم دياز.. ويقدم عرضا جديدًا 58 دقيقة | ميركاتو
بيرلو مدربا لـ يونايتد إف سي الإماراتي ساعة | الوطن العربي
خبر في الجول - بتروجت يتمم اتفاقه مع مدافع منتخب إثيوبيا 2 ساعة | ميركاتو
قائمة برشلونة - انضمام راشفورد وجارسيا ضمن 30 لاعبا في الجولة الآسيوية 2 ساعة | الدوري الإسباني
انتهت الأزمة.. برشلونة في طريقه إلى اليابان لبدء جولته الآسيوية 2 ساعة | الدوري الإسباني
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 بمشاركة الصفقات وحدث غريب من العش.. الأهلي يهزم الملعب التونسي برباعية وديا 2 الأهلي يرد على عرض الحزم لضم ديانج 3 خبر في الجول - الأهلي يتجه للموافقة على عرض كولومبوس لبيع وسام.. والتفاصيل المالية 4 ربيعة: راوغت وسام أبو علي وهذا ما قاله لي حينها
/articles/509939/سكاي-ألمانيا-بايرن-ميونيخ-يتمسك-بضم-دياز-ويقدم-عرضا-جديد-ا