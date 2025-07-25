وسيط كولومبوس كرو لـ في الجول: صفقة أبو علي تمت 100%.. وهذه حقيقة عرض الأخدود

شدد آدم وطني الوسيط في عرض كولومبوس كرو الأمريكي لوسام أبو علي لاعب الأهلي على إتمام صفقة انتقال المهاجم الفلسطيني بنسبة 100%.

وكان وطني قد كشف لـFilGoal.com في وقت سابق عن اتفاق كولومبوس كرو على ضم وسام أبو علي من الأهلي. (طالع التفاصيل)

وقال آدم وطني وسيط كولومبوس كرو لـFilGoal.com : "صفقة انتقال اللاعب وسام أبو علي من الأهلي إلى كولومبوس كرو الأمريكي وصلت إلى مراحلها النهائية، وجار صياغة العقود في الوقت الحالي"

وأضاف "الصفقة تمت بنسبة 100%، والإعلان الرسمي سيتم بعد انتهاء اللاعب من إجراء الفحص الطبي".

وأجاب "عرض الأخدود؟ عرض وهمي والنادي السعودي لا يستطيع دفع حتى 20% من الأرقام التي يُروّج لها في وسائل الإعلام".

وأتم "أيضا ما يتعلق بانتقال وسام أبو علي للدوري الأمريكي تمهيدا للعودة إلى مصر من بوابة بيراميدز، غير صحيح على الإطلاق".

ويمتد عقد اللاعب الفلسطيني حتى 2029 مع الأهلي.

وانضم وسام أبو علي للنادي الأهلي في يناير 2024 قادما من سيريس السويدي.

وتوج وسام أبو علي بألقاب الدوري مرتين، ودوري أبطال إفريقيا، والسوبر المصري، بالإضافة إلى كأس التحدي في بطولة إنتركونتيننتال.

وسجل وسام أبو علي 3 أهداف "هاتريك" أمام بورتو في الجولة الأخيرة لدور المجموعات في كأس العالم للأندية.