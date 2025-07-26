وسيط كولومبوس كرو لـ في الجول: خطوة تفصل وسام أبو علي عن الانضمام لناديه الجديد

كشف آدم وطني وسيط كولومبوس كرو في انتقال وسام أبو علي عن آخر تطورات صفقة مهاجم الأهلي.

وكان آدم وطني وسيط كولومبوس كرو في صفقة وسام أبو علي قد كشف عبر FilGoal.com عن إتمام الصفقة بنسبة 100%. (طالع التفاصيل)

وقال آدم وطني وسيط كولومبوس كرو لـ في الجول: "وسام أبو علي ينتظر الحصول على التأشيرة الدائمة للانضمام إلى كولومبوس كرو".

وأضاف "الاتفاق تم مقابل 7.5 مليون دولار + مليون دولار كحوافز و10 % من إعادة البيع".

كما سلط موقع GiveMeSport الإنجليزي الضوء على اتفاق كولومبوس كرو مع الاهلي لضم وسام أبو علي. (طالع التفاصيل)

ويمتد عقد اللاعب الفلسطيني حتى 2029 مع الأهلي.

وانضم وسام أبو علي للنادي الأهلي في يناير 2024 قادما من سيريس السويدي.

وتوج وسام أبو علي بألقاب الدوري مرتين، ودوري أبطال إفريقيا، والسوبر المصري، بالإضافة إلى كأس التحدي في بطولة إنتركونتيننتال.

وسجل وسام أبو علي 3 أهداف "هاتريك" أمام بورتو في الجولة الأخيرة لدور المجموعات في كأس العالم للأندية.