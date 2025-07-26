وسيط كولومبوس كرو لـ في الجول: خطوة تفصل وسام أبو علي عن الانضمام لناديه الجديد

السبت، 26 يوليه 2025 - 17:06

كتب : محمد عبد العظيم

احتفال وسام أبو علي هدف الأهلي ضد بورتو

كشف آدم وطني وسيط كولومبوس كرو في انتقال وسام أبو علي عن آخر تطورات صفقة مهاجم الأهلي.

وكان آدم وطني وسيط كولومبوس كرو في صفقة وسام أبو علي قد كشف عبر FilGoal.com عن إتمام الصفقة بنسبة 100%. (طالع التفاصيل)

وقال آدم وطني وسيط كولومبوس كرو لـ في الجول: "وسام أبو علي ينتظر الحصول على التأشيرة الدائمة للانضمام إلى كولومبوس كرو".

أخبار متعلقة:
تقرير إنجليزي يكشف التفاصيل المالية لانتقال وسام أبو علي لـ كولومبوس كرو وسيط كولومبوس لـ في الجول: النادي أتم اتفاقه مع الأهلي لشراء وسام أبو علي وسام أبو علي يعتذر لـ الأهلي وجماهيره ويؤكد: تصرفت بطريقة لا تليق خبر في الجول - بطلب من أحمد سامي.. الاتحاد السكندري يستهدف الصفقة السابعة من سيراميكا

وأضاف "الاتفاق تم مقابل 7.5 مليون دولار + مليون دولار كحوافز و10 % من إعادة البيع".

كما سلط موقع GiveMeSport الإنجليزي الضوء على اتفاق كولومبوس كرو مع الاهلي لضم وسام أبو علي. (طالع التفاصيل)

ويمتد عقد اللاعب الفلسطيني حتى 2029 مع الأهلي.

وانضم وسام أبو علي للنادي الأهلي في يناير 2024 قادما من سيريس السويدي.

وتوج وسام أبو علي بألقاب الدوري مرتين، ودوري أبطال إفريقيا، والسوبر المصري، بالإضافة إلى كأس التحدي في بطولة إنتركونتيننتال.

وسجل وسام أبو علي 3 أهداف "هاتريك" أمام بورتو في الجولة الأخيرة لدور المجموعات في كأس العالم للأندية.

وسام أبو علي الأهلي
نرشح لكم
تقارير: إيفرتون في مفاوضات متقدمة لضم ماليك فوفانا الأهلي يعير يوسف عبد الحفيظ لـ فاركو يواصل إرث هنري؟ رومانو: جيوكيريس وقع على عقود انضمامه لـ أرسنال الأعلى في فريقه.. تقرير دنماركي يكشف راتب وسام أبو علي مع كولومبوس كرو خبر في الجول – لاكاي يقترب من سيراميكا كليوباترا مجددا فوت ميركاتو: جالاتاسري يستعد لتقديم عرض لضم دوناروما سلوت يوضح سبب غياب دياز ونونيز عن ودية ميلان رومانو: فنربخشة يرفع عرضه لـ باريس سان جيرمان لضم شكرينيار
أخر الأخبار
عبد الناصر محمد: لاعبو الزمالك أوفياء ومخلصون.. ولم يخرج أي منهم عن النص 8 دقيقة | الدوري المصري
تقارير: إيفرتون في مفاوضات متقدمة لضم ماليك فوفانا 18 دقيقة | ميركاتو
سون: العائلات والأطفال في فلسطين يعانون من الجوع الشديد.. وأطالب بالتبرع لهم 41 دقيقة | الكرة الأوروبية
الأهلي يعير يوسف عبد الحفيظ لـ فاركو 57 دقيقة | الدوري المصري
يواصل إرث هنري؟ رومانو: جيوكيريس وقع على عقود انضمامه لـ أرسنال 59 دقيقة | ميركاتو
الأعلى في فريقه.. تقرير دنماركي يكشف راتب وسام أبو علي مع كولومبوس كرو ساعة | أمريكا
الاتحاد الهندي يكشف حقيقة تقديم تشافي وجوارديولا طلب لتدريب المنتخب ساعة | آسيا
خبر في الجول – لاكاي يقترب من سيراميكا كليوباترا مجددا ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 بمشاركة الصفقات وحدث غريب من العش.. الأهلي يهزم الملعب التونسي برباعية وديا 2 في الجول يكشف حقيقة إصابة كريم فؤاد بقطع في الرباط الصليبي 3 الأهلي يرد على عرض الحزم لضم ديانج 4 ربيعة: راوغت وسام أبو علي وهذا ما قاله لي حينها
/articles/510004/وسيط-كولومبوس-كرو-لـ-في-الجول-خطوة-تفصل-وسام-أبو-علي-عن-الانضمام-لناديه-الجديد