بي بي سي: براءة باكيتا من تهم التلاعب بنتائج المباريات

السبت، 26 يوليه 2025 - 01:38

كتب : FilGoal

لوكاس باكيتا يحتفل بهدف وست هام أمام ليفربول

من المنتظر أن يعلن الاتحاد الإنجليزي الحكم النهائي في قضية التلاعب بنتائج المباريات الخاصة بالبرازيلي لوكاس باكيتا.

لوكاس باكيتا

النادي : وست هام يونايتد

وست هام يونايتد

وخضع الدولي البرازيلي للتحقيقات منذ أغسطس 2023 واتُهم في 2024 بالحصول على إنذار متعمد للتأثير على سوق المراهنات.

وانتهت جلسات الاستماع في أبريل من هذا العام.

ووفقا لهيئة الإذاعة البريطانية BBC فإن الحكم المنتظر في قضية المراهنات الخاصة بـ لوكاس باكيتا لاعب وست هام الإنجليزي سيكون في صالح اللاعب.

وسعى الاتحاد الإنجليزي لفرض حظر مدى الحياة على الدولي البرازيلي.

وتتعلق التهم الـ4 الموجهة إليه بمباراة في الدوري الإنجليزي الممتاز ضد ليستر سيتي في 12 نوفمبر 2022، بالإضافة إلى مباريات عام 2023 ضد أستون فيلا في 12 مارس، وليدز يونايتد في 21 مايو، وبورنموث في 12 أغسطس.

وسجل اللاعب البالغ من العمر 27 عاما 4 أهداف في 33 مباراة بالدوري الإنجليزي مع وست هام خلال موسم 2024-2025.

انضم باكيتا إلى وست هام قادم من ليون الفرنسي في 2022، وتوج بلقب دوري المؤتمرات الأوروبي خلال موسمه الأول.

ماذا حدث؟

بدأ التحقيق عندما تم وضع عدد أكبر من المعتاد من الرهانات في البرازيل على حصول باكيتا على بطاقة صفراء في مباراة وست هام على أرضه ضد أستون فيلا في 12 مارس.

وحصل باكيتا على البطاقة الصفراء من قبل الحكم كريس كافانا في الدقيقة 70 بسبب التحام مع جون ماكجين لاعب وسط أستون فيلا.

في مباراة وست هام ضد ليدز، تلقى باكيتا إنذارًا في الدقيقة 65 من قبل الحكم بيتر بانكس بسبب تدخل على كريسينسيو سامرفيل لاعب ليدز، ثم تلقى باكيتا بطاقة صفراء في الدقت بدل الضائع، من الحكم بيتر بانكس بسبب دفع لاعب بورنموث.

ووفقا للتحقيقات وُضعت الرهانات من حسابات مسجلة باسم باكيتا، في جزيرة قبالة ريو دي جانيرو، لكن باكيتا نفى ارتكاب أي مخالفات، ولكن تم الإبلاغ عن تلك المراهنات إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، والاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، بحسب سكاي سبورتس.

وجه الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم اتهاما إلى باكيتا بسبب انتهاكه لقواعد المراهنة. (طالع التفاصيل)

وكتب باكيتا عبر حسابه: "لقد شعرت بالإحباط والانزعاج الشديدين بعد أن قرأت مؤخرًا مقالات صحفية مضللة وغير دقيقة، نُشرت في إنجلترا والبرازيل، تزعم الكشف عن معلومات تتعلق بقضيتي".

وأردف "بعض هذه المعلومات كاذبة تماما وتبدو أنها تهدف إلى تقويض موقفي. أشعر أيضا بالقلق من أن هذه المقالات، رغم كونها كاذبة ومضللة، مستمدة بوضوح من شخص قريب من القضية".

وواصل "من المفترض أن تكون إجراءات الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم سرية، وهي خطيرة للغاية بالنسبة لي ولأسرتي".

وأتم "إن استمرار تسريب ونشر معلومات غير دقيقة في الصحافة يعرض فرصتي في الحصول على جلسة استماع عادلة للخطر. لذلك، وجهت تعليماتي لمحاميّ بكتابة رسالة إلى الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم لطلب إجراء تحقيق شامل في كيفية وصول المعلومات المتعلقة بالقضية، حتى وإن كانت غير دقيقة، إلى المجال العام. أستمر في إنكار التهم الموجهة إليّ وأتطلع إلى إثبات براءتي".

وست هام الدوري الإنجليزي لوكاس باكيتا
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