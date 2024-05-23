"4 بطاقات وحساب سري".. الاتحاد الإنجليزي يتهم باكيتا بخرق قواعد المراهنات

وجه الاتحاد الإنجليزي اتهاما رسميا إلى البرازيلي لوكاس باكيتا لاعب وسط وست هام الإنجليزي، بسبب انتهاكه لقواعد المراهنة.

وتلقى باكيتا بطاقة صفراء بالوقت بدل الضائع في تعادل وست هام مع بورنموث 1-1، في المباراة الافتتاحية للموسم شهر أغسطس الماضي، وهو الاتهام الموجه من الاتحاد الإنجليزي.

ونشر الاتحاد الإنجليزي بيانا، اليوم الخميس جاء فيه: "تم اتهام لوكاس باكيتا لاعب وست هام يونايتد بسوء السلوك فيما يتعلق بالانتهاكات المزعومة لقواعد الاتحاد الإنجليزي E5 وF3".

"تم اتهام اللاعب بأربعة انتهاكات لقاعدة الاتحاد الإنجليزي E5.1 فيما يتعلق بسلوكه في مباريات فريقه في الدوري الإنجليزي ضد ليستر سيتي في 12 نوفمبر 2022، وأستون فيلا في 12 مارس 2023، وليدز يونايتد في 21 مايو 2023، وبورنموث في 12 أغسطس 2023.

ووفقا للبيان: "سعى باكيتا بشكل مباشر إلى التأثير على هذه المباريات من خلال السعي عمدًا للحصول على بطاقة من الحكم لغرض غير لائق وهو التأثير على سوق المرهنات".

"تم اتهام لوكاس باكيتا أيضًا بانتهاكين لقاعدة الاتحاد الإنجليزي F3، و F2."

ومنح الاتحاد الإنجليزي مهلة للاعب للرد على تلك الاتهامات: "أمام اللاعب حتى 3 يونيو 2024 للرد على هذه الاتهامات مع مراعاة أي طلب لتمديد هذا الموعد النهائي.".

واختتم البيان: "الاتحاد الإنجليزي لن يُدلي بمزيد من التعليقات حتى الانتهاء من هذه القضية".

ونفى باكيتا عبر حسابه على انستجرام، ارتكابه أي مخالفة: "أنا مندهش للغاية ومنزعج من قرار الاتحاد الإنجليزي توجيه الاتهام لي، على مدى تسعة أشهر، تعاونت مع كل خطوة من التحقيق وقدمت كل ما أستطيع من معلومات."

وأكمل نجم وست هام: "أنفي جميع التهم برمتها وسأقاتل بكل جهد لتبرئة اسمي، ونظرا للخطوة الجديدة لن أقدم أي تعليق آخر".

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ولم تكتمل صفقة انتقال باكيتا إلى وست هام في الصيف الماضي، مقابل 80 مليون جنيه إسترليني وسط تحقيقات تلاحقه بشأن المراهنات.

ما القصة؟

بدأ التحقيق عندما تم وضع عدد أكبر من المعتاد من الرهانات في البرازيل على حصول باكيتا على بطاقة صفراء في مباراة وست هام على أرضه ضد أستون فيلا في 12 مارس.

وحصل باكيتا على البطاقة الصفراء من قبل الحكم كريس كافانا في الدقيقة 70 بسبب التحام مع جون ماكجين لاعب وسط أستون فيلا.

في مباراة وست هام ضد ليدز، تلقى باكيتا إنذارًا في الدقيقة 65 من قبل الحكم بيتر بانكس بسبب تدخل على كريسينسيو سامرفيل لاعب ليدز.

وفي افتتاح هذا الموسم، تلقى باكيتا بطاقة صفراء في الدقت بدل الضائع، من الحكم بيتر بانكس بسبب دفع لاعب بورنموث.

ووفقا للتحقيقات وُضعت الرهانات من حسابات مسجلة باسم باكيتا، في جزيرة قبالة ريو دي جانيرو، لكن باكيتا نفى ارتكاب أي مخالفات، ولكن تم الإبلاغ عن تلك المراهنات إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، والاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، بحسب سكاي سبورتس.

ولعب باكيتا الموسم المنقضي 31 مباراة مع وست هام، سجل 4 أهداف، وصنع 6، وتلقى 10 بطاقات صفراء.

ويتبقى في عقد باكيتا 3 سنوات في عقده مع وست هام.