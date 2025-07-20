خبر في الجول - للانتقال لـ البنك.. مصطفى شلبي يستعد للحصول على الاستغناء من الزمالك

الأحد، 20 يوليه 2025 - 17:02

كتب : FilGoal

الزمالك - الإسماعيلي

وافق مصطفى شلبي لاعب الزمالك على الانتقال لصفوف البنك الأهلي.

وحسبما علم FilGoal.com فإن مصطفى شلبي سيحصل على الاستغناء الخاص به من الزمالك للانتقال لـ البنك الأهلي.

واتفق اللاعب اتفق على جدولة مستحقاته مع الزمالك، وسيعقد جلسة مع البنك الأهلي لإنهاء كافة الأمور التعاقدية.

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وبانتقال شلبي وسيد عبد الله لصفوف البنك الأهلي، يصبح انتقال أحمد ربيع إلى صفوف الزمالك قريبا حسبما أعلن FilGoal.com منذ قليل. (طالع التفاصيل)

وسبق أن كشف FilGoal.com عقد شلبي جلسة مع مسؤولي البنك الأهلي مساء الثلاثاء الماضي وأتم اتفاقه المبدئي مع الفريق وخلال ساعات سيعقد جلسة أخرى من أجل الوصول للاتفاق النهائي على الأمور المالية، قبل أن ينتقل بصفة نهائية.

كان البنك الأهلي قد طلب ضم مصطفى شلبي وسيد عبد الله من الزمالك مقابل بيع ربيع للأبيض، قبل أن تتعطل الصفقة مؤقتا بسبب رفض شلبي إتمام انتقاله.

مصطفى شلبي انضم للزمالك من إنبي في أكتوبر 2022، ليقضي مع الأبيض ثلاثة مواسم.

ومع الزمالك، سجل صاحب الـ30 عاما 15 هدفا وصنع 15 آخرين في 102 مباراة. وتوج ببطولة كونفدرالية، وبطولة كأس سوبر إفريقي، وبطولة كأس مصر.

أما سيد عبد الله، فلعب مع الزمالك 88 مباراة. سجل فيهم هدفين وصنع 13 آخرين.

صاحب الـ25 عاما توج رفقة الزمالك بـ بطولة دوري مصري، وبطولة كأس كونفدرالية، بجانب بطولة كأس مصر.

وقضى سيد عبد الله الموسم المنقضي معارا إلى البنك الأهلي، مشاركا في 12 مباراة. صنع فيهم هدفين.

في المقابل، لعب أحمد ربيع مع البنك الأهلي منذ عام 2022 وحتى الآن. شارك في 31 مباراة بمختلف البطولات، وصنع هدفا واحدا.

ويجيد صاحب الـ24 عاما اللعب كلاعب وسط مدافع ولاعب وسط مساعد، بجانب اللعب كظهير أيمن.

وضم الزمالك حتى الآن كل من أحمد شريف وعمرو ناصر وشيكو بانزا والمهدي سليمان في سوق الانتقالات الصيفية الجارية.

وكشف FilGoal.com سابقا وصول الفلسطيني آدم كايد تمهيدا لإتمام التعاقد.

وأيضا توصل الأبيض لاتفاق لضم المغربي عبد الحميد معالي لاعب اتحاد طنجة المغربي

وأوضح مصدر من لوزيرن لـ FilGoal.com اقتراب الإيفواري تيدي أوكو من الانتقال لصفوف الأبيض.

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