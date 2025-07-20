مصدر من لوزيرن لـ في الجول: تيدي أوكو في طريقه لـ الزمالك

الأحد، 20 يوليه 2025 - 16:51

كتب : محمد عبد العظيم

تيدي أوكو

أصبح الإيفواري تيدي أوكو على أعتاب الانتقال لصفوف الزمالك، حسبما صرّح مصدر من نادي لوزيرن السويسري.

وسبق أن كشف FilGoal.com وصول الزمالك لمراحل متقدمة في المفاوضات مع النادي السويسري لضم الجناح الإيفواري. (طالع التفاصيل)

وقال مصدر من نادي لوزيرن السويسري لـ FilGoal.com: "تيدي أوكو في طريقه للزمالك بعد إتمام كافة التفاصيل التعاقدية".

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وكشف FilGoal.com سابقا أن قيد اللاعب سيكون متوقفا على رحيل التونسي أحمد الجفالي عن صفوف الأبيض.

الجناح صاحب الـ 27 عاما سجل 10 أهداف وصنع 7 في 42 مباراة الموسم الماضي مع لوزان السويسري.

ولعب تيدي لكل من لوهافر الرديف وليل الرديف وبولوني في فرنسا، ثم انتقل للوزيرن السويسري في 2023 وقضى الموسم الماضي معارا للوزان السويسري.

وخلال مسيرته إجمالا خاض 265 مباراة سجل 55 هدفا وصنع 33 في جميع المسابقات.

Teddy Okou spricht über seine Schwierigkeiten im Super-League-Fussball

ويشغل الإيفواري مركزي الجناح الأيمن والمهاجم وأيضا يلعب كجناح أيسر وصانع ألعاب..

وتضم قائمة الأبيض 5 لاعبين أجانب: المغربي صلاح الدين مصدق - المغربي محمود بنتايك - التونسي سيف الجزيري - الأنجولي شيكو بانزا - التونسي أحمد الجفالي.

وضم الزمالك حتى الآن كل من أحمد شريف وعمرو ناصر وشيكو بانزا والمهدي سليمان في سوق الانتقالات الصيفية الجارية.

وكشف FilGoal.com سابقا وصول الفلسطيني آدم كايد تمهيدا لإتمام التعاقد.

وأيضا توصل الأبيض لاتفاق لضم المغربي عبد الحميد معالي لاعب اتحاد طنجة المغربي

الزمالك لوزيرن تيدي أوكو
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